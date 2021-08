Ministère de l’Intérieur : Près de 180 000 passeports sanitaires contrôlés et…

Depuis l’introduction de l’obligation d’afficher les passeports sanitaires dans les lieux publics en France en juin, il y a eu 179 000 résultats négatifs aux tests de virus corona ou aux certificats de vaccination contre le Covit-19 en France. Inspections et amende 1300 – selon les données du ministère de l’Intérieur.

Vous serez passible d’une amende de 135 € si vous présentez un faux passeport sanitaire, un test corona virus ou un certificat de vaccination. Si une même personne enfreint les règles au moins trois fois dans les 30 jours, elle encourt jusqu’à 6 mois de prison et 3 750 euros d’amende.

La délivrance de documents de santé est obligatoire dans certains endroits de France à partir du 9 juin à plus de 1 000 personnes. Arènes, expositions, expositions, festivals. Au 21 juillet, le programme a été élargi pour inclure plus de 50 participants dans le domaine de la culture, des loisirs et du divertissement. A partir du 9 août, les passeports santé seront valables dans les bars et restaurants et les grands centres commerciaux et dans les transports en commun sur les longs trajets.

A partir de lundi, les documents des agences de santé devront également être fournis par les employés des établissements publics. La délivrance du passeport sanitaire ou autres documents sanitaires dans les lieux publics est valable en France au moins jusqu’au 15 novembre. (BAP)

ksta / ap /