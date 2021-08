Messi est un distributeur de billets. La France gagne beaucoup d’argent avec un footballeur. Football

Les journalistes de “Le Point” ont décidé de le calculer. Selon leurs informations, le remboursement de 14 147 millions sera perçu par le Trésor public au travers des impôts, qui doivent être payés dans le cadre de l’accord avec le Paris Saint-Germain avec Leo Messi.

“Si le PSG ne remporte pas la Ligue des champions, il deviendra un monument encore plus grand qu’il ne l’était.”

Selon les médias français, Leo Messi devrait gagner 64 millions d’euros par an. Il offre 40 millions d’euros par main, c’est-à-dire net. Pour cette raison, le PSG devra payer 38 millions d’euros par an pour l’assurance maladie du footballeur, et 10 millions iront au Trésor public, selon les médias français. En supposant qu’il remplisse son contrat avec le club argentin, le chiffre rond est de 49 millions d’euros par an.

L’entraîneur du PSG Mbappé est clair. “Cela fait partie du football”

Le journal rapporte qu’après tout, c’est le montant le plus bas, dans lequel le seuil d’imposition le plus bas est utilisé. Ces sommes ne devraient cependant pas surprendre, car la Ligue 1 est la ligue la plus taxée dans les cinq premières ligues mondiales.

Le PSG perdra-t-il des impôts ou gagnera-t-il grâce au marketing ? Forte augmentation de l’intérêt après l’arrivée de Messi

Ajoutons que le PSG ne sait pas combien il gagnera en embauchant Messi. Le quotidien “Le Point” a souligné dans un autre article qu’après que Leo Messi a terminé deuxième en France, le compte Instagram du club a augmenté de 2,8 millions de followers pour le seul 10 août. En trois jours, ce nombre était passé à près de 7 millions.

Messi pour remplacer Cristiano Ronaldo ? Le journaliste a révélé une histoire surprenante

“Une dynamique similaire peut être observée sur Twitter, le compte du PSG gagnant 97 825 abonnés au cours des trois jours entre le 10 août et 168 000, contre une moyenne de 1 000 personnes par jour”, indique le texte. La popularité croissante sur les réseaux sociaux offre de réelles opportunités d’augmenter les revenus des publications marketing. Il vous permet également de créer une marque appelée PSG. Cela comprend le produit du jour de la compétition ou la vente de maillots de club et autres gadgets portant le nom de Leo Messi.

Le Paris Saint-Germain a reçu plus que l’Argentine. Ces dernières semaines, Sergio Ramos du Real Madrid, Giorgino Vijnoldam de Liverpool, Gianluigi Donnarumma de l’AC Milan et Agraf Hakimi de l’Inter Milan ont également rejoint le club.