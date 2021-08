Manifestation des supporters du « pass vaccin »

En France, les partisans de la politique gouvernementale du gouvernement ont exprimé leur soutien à la mise en place du « passeport santé ». Cet événement s’est avéré être un échec.









AP PAP / EPA / IAN LANGSDON

Panneau d’information – Entrée uniquement avec “Passeport Covid” à Paris.





De plus en plus de manifestations ont lieu en raison des réglementations qui introduisent la ségrégation sanitaire et les vaccinations obligatoires pour certaines industries chinoises. Les premières protestations Elle a commencé mi-juillet, suite à l’annonce du président Macron. Seulement Le weekend dernier Environ 160 mille personnes dans plusieurs villes françaises, dont environ 14 500. A Paris, une manifestation s’est tenue samedi contre les passeports sanitaires, selon les premières données du ministère de l’Intérieur. C’est le septième samedi d’affilée dans l’affaire.

“Inconstitutionnel”

Les personnes vaccinées manifestent également, comme l’a souligné, en réponse à la pression des autorités parisiennes pour différencier le statut juridique des citoyens en raison de l’absence de vaccin ou de vaccin contre le COVID-19. L’ordre public est en danger.

– Pour beaucoup ces résistances ne sont ni pro ni anti-vaccin, au contraire Dans un contexte démocratique et constitutionnel – Zbigniew Stefanik, correspondant des médias polonais en France, a expliqué les raisons de la forte fréquentation des manifestations.

Manifestation des partisans du « passeport santé »

Pendant ce temps, les militants du « Govt Passport » ont décidé d’organiser leur propre manifestation en faveur de la sécession. C’est arrivé dimanche à Lyon. Comme le montre le dossier, il n’a réuni que quelques dizaines de personnes.

La plus grande réunion des pros ici # Patron en bonne santé A Lyon ce soir, tous les médias ont-ils fait de la publicité pendant plusieurs jours ? Si vous voulez une rencontre vraiment populaire avec des gens pour la liberté : # 4 septembre Champ-de-Mars 14h (lieu Jack Roof) Paris ! pic.twitter.com/wXNb2pcEeA – Florian Philippot (@f_philippot) 30 août 2021

L’un des hommes politiques français de droite, Florian Philippe, a écrit sur les réseaux sociaux : Si vous souhaitez une rencontre spontanée avec les peuples de la liberté, nous vous invitons sur Mars le 4 septembre à Paris.

Dans le tweet suivant, il a publié une partie d’une manifestation organisée contre la division de la santé.

Petite vidéo de notre 41ème manifestation samedi dernier à Paris : G. Que dit Durman, les choses se passent sans vapeur, n’est-ce pas ? ?? La vague humaine, la vague des drapeaux tricolores ! Ce n’est rien comparé à ce qui se passe # 4 septembre ! Vache pic.twitter.com/Gg2aNmeUw6 – Florian Philippot (@f_philippot) 29 août 2021

sondage. Les Français soutiennent-ils le secteur de la santé ?