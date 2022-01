Manifestation à Paris contre la soi-disant extension de l’avortement légal – RadioMaryja.pl

Des manifestations ont eu lieu dimanche à Paris contre la soi-disant prolongation de 12 à 14 semaines de l’avortement légal. Un projet de loi prorogeant ce délai est actuellement à l’étude au Parlement français ; Une deuxième lecture au Sénat est prévue mercredi.

Les manifestants, dont beaucoup avec des enfants et des jeunes, ont brandi des banderoles roses et jaunes disant “Stop + Biz Off + Thèmes” et “La vie est une loi, pas un choix”. Les organisateurs disent qu’environ 20 000 personnes ont assisté à la manifestation. Gens; La police estime qu’il y en avait plusieurs milliers.

“La loi est une calomnie” – Nicolas Dorty-Jubert, organisateur en chef de la “Marche pour la vie” annuelle cité par l’AFP.

Parmi les manifestants figuraient un retraité bordelais de 65 ans, Jack Dumoulin et sa femme Anna, qui ont insisté sur le fait que “la vie est sacrée depuis le début”.

“Aujourd’hui on considère l’avortement comme un contraceptif” Dit Mary, 17 ans, étudiante agricole de l’Aube.

Il a déclaré que le “deuxième thème principal” de la mobilisation était “l’élection présidentielle” en France, exhortant les candidats aux élections d’avril à “faire en sorte que la protection des vies humaines soit un enjeu national majeur”.

“Nous ne soutenons personne” – Promis par le leader de la “Marche pour la Vie”. “Nous proposons aux candidats dix plans pour rétablir un délai de réponse minimum de trois jours avant l’avortement ou pour refuser le suicide assisté et l’euthanasie.” dit Dorty-Jubert.

