Macron parle à Biden et Poutine de l’Afghanistan

L’Elysée a annoncé jeudi soir que la situation après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans était le principal sujet des appels téléphoniques du président Emmanuel Macron avec le président américain et les dirigeants russes.

S’adressant au président américain Joe Biden, Macron a souligné la “nécessité absolue d’assurer la coordination entre les alliés pour permettre l’expulsion de nos citoyens, de nos alliés afghans et des personnes à risque”.

“Nous ne pouvons pas les abandonner”, a déclaré Macron, “de responsabilité morale”.

Selon l’Elysée, Macron et Biden ont convenu de “renforcer les efforts conjoints sur les questions humanitaires, politiques et antiterroristes, notamment dans le cadre du G7”.

Plus tôt jeudi, Macron s’est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine pendant plus d’une heure et demie sur la situation en Afghanistan. Les deux dirigeants ont convenu de coordonner leurs efforts sur l’Afghanistan au niveau bilatéral, ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’ONU et au G20.

Le président français a de nouveau demandé la libération du leader de l’opposition russe Alexei Navalny à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. Il a également exprimé son souhait que les élections parlementaires russes se tiennent en septembre de l’année prochaine conformément aux normes de l’OSCE.

