Macron et Van der Leyen ont discuté des priorités de la présidence de l’Union européenne

Vendredi, le président Emmanuel Macron a rencontré la présidente de l’UE Ursula Von der Leyen à Paris le 1er janvier pour prendre la présidence française du Conseil de l’UE. Les dirigeants ont discuté des priorités de la présidence et de la sécurité de l’Union européenne, des relations avec la Russie et de la situation en Ukraine et au Kazakhstan.

Le président Macron, tout en s’exprimant sur les priorités du président français, a noté le débat sur la décarbonation, le changement climatique, la numérisation, une taxe sur le CO2, l’Europe sociale et le salaire minimum.

Ursula van der Leyen a souligné que le modèle de développement de l’UE devrait prendre à la fois la compétitivité et la politique sociale.

Vingt-sept commissaires européens, dont le président van der Leyen, sont arrivés jeudi à Paris. Ils ont été reçus par le président Macron pour un dîner à l’Elysée.

Il a également donné la priorité au modèle de développement de l’UE dans la post-épidémie et la migration des migrants, y compris les salaires et la sécurité dans les entreprises, y compris la protection et la sécurité des frontières extérieures de l’UE.

Politique sociale et économie

Le chef de la Commission européenne a qualifié les priorités du président français de “très ambitieuses”. Il a souligné que le modèle de développement de l’UE devrait prendre en compte à la fois la compétitivité et la politique sociale. Il a également déclaré que les frontières extérieures de l’Union européenne devraient être bien protégées.

Van der Leyen s’est dit préoccupé par la mauvaise situation sanitaire dans l’UE, soulignant que le vaccin est la meilleure arme dans la lutte contre l’infection.

Interrogé par l’AFP sur la situation au Kazakhstan, Van der Leyen s’est dit “sérieusement inquiet”.

– Selon l’UE, la sécurité des citoyens du pays est une priorité. Le chef de la Commission européenne a assuré que l’UE est prête à aider le Kazakhstan autant que possible.

Von der Leyen et Macron ont convenu qu’un dialogue plus poussé avec la Russie était nécessaire dans le format normand.



Des milliards d’euros à l’Ukraine

Le chef de la Commission européenne a souligné l’engagement de l’UE dans la crise à la frontière orientale de l’Ukraine ; A rappelé les quelque 6 6 milliards d’aides à fournir à l’Ukraine.

“Nous voulons éviter l’agression et négocier avec la Russie sous la forme de la Normandie avec le soutien de l’OTAN”, a-t-il promis.

Interrogé sur les pourparlers américano-russes sur l’Ukraine, le président français s’est dit satisfait des pourparlers entre les deux pays pour apaiser la situation en Ukraine.

Interrogé par la DPA s’il était erroné d’ignorer la proposition de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel de convoquer un sommet européen avec le président Vladimir Poutine, Macron a déclaré : “Les questions européennes sont entre les mains des Européens”.

Le président a rappelé ses “deux longs” entretiens avec le président Poutine la semaine dernière et a annoncé une autre réunion prévue la semaine prochaine.



L’industrie européenne de l’armement

Macron a également souligné la nécessité de construire la sécurité de l’UE sur la base d’actions et d’interventions conjointes de l’industrie européenne de l’armement et des États membres.

Les commissaires et le président de l’Union européenne, accompagnés du président français, se sont rendus vendredi matin au Panthéon pour rendre hommage à Jean Monnet et Simone Veil, qui ont contribué à la formation des structures de l’UE et à l’accent mis sur ses valeurs humanitaires.

Vendredi, des réunions des commissaires sont prévues pour des séminaires avec le gouvernement et des entretiens à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Environ 400 réunions sont prévues pour les six mois de la présidence française de l’UE, principalement au cours des trois premiers mois en raison de l’élection présidentielle française d’avril.

Charles Michel, président du Conseil européen, sera reçu à Paris la semaine prochaine ; Le discours du président Macron a été annoncé, suivi d’un débat au Parlement européen le 19 janvier, suivi d’un sommet européen informel en France les 10 et 11 mars.