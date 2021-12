Macron et Scholz parlent de l’avenir de l’Europe à Paris – EURACTIV.pl

Olaf Scholz arrivera demain en Pologne pour sa première visite. Hier, il était à Paris et à Bruxelles. Le nouveau président allemand souhaite coopérer avec la France sur les enjeux les plus importants pour l’avenir de l’Union européenne. Lors de sa rencontre avec Ursula, Van der Leyen a reconnu qu’il était préoccupé par la concentration des troupes russes à la frontière ukrainienne.

La France et l’Allemagne coopèrent dans la politique européenne depuis de nombreuses années, sans changement pendant le règne du nouveau président allemand. En grande partie grâce aux ambitions européennes Emmanuel Macrona Ils sont conformes aux plans du gouvernement de coalition leLafayette Scolsa.

Même lors de la campagne qui a précédé l’élection présidentielle de 2017, le président français a appelé à faire avancer la construction européenne et à ce que le vieux continent soit fort et indépendant en termes d’économie et de sécurité.

Cependant, les plans ambitieux du compilateur de l’Elysée ont reçu un accueil très chaleureux Angeli MerkelRéticence à faire des changements très rapides et de grande envergure. Préoccupé par les rapports de force au sein de l’UE, le président allemand s’attend à une opposition des pays d’Europe centrale et orientale, dont la Pologne et la Hongrie, dont les gouvernements ont mis en avant depuis de nombreuses années une vision concurrentielle unificatrice fondée sur un facteur national fort.

Par conséquent, Macron a dû saluer les termes de la convention collective entre les sociaux-démocrates (SPD), les libéraux (FDP) et les Verts en Allemagne.

France et Allemagne : Coopération pour apaiser les tensions en Ukraine

Selon les agences, le président Macron a salué vendredi 10 décembre le chancelier Scholes dans la cour de l’Elysée, l’appelant “Cher Olaf” et il a répondu par “une visite amicale à Paris”. Job un, c’était prédéterminé.

Les deux hommes politiques se connaissent depuis de nombreuses années, et pendant les premiers mois de crise de l’épidémie de COVID-19, lorsque Scholes était député et ministre des Finances et invité fréquent à Paris, il a joué un rôle clé en tant qu’architecte. Accord pour devenir la prochaine génération de l’UE. L’instrument, cofinancé pour la première fois par la dette commune des pays de l’UE, devrait remettre les économies européennes sur la bonne voie après la crise du virus corona.

Il n’est donc pas surprenant que les propos de Macron lors de la conférence de presse de vendredi aient souligné que la visite du président allemand vendredi était “le moment le plus important pour jeter les bases solides de la coopération entre nos pays”. Non seulement les relations bilatérales, mais aussi les grandes questions internationales, telles que les questions européennes, doivent être discutées.

Les dirigeants français et allemand s’accordent sur la question la plus urgente de la crise entourant l’Ukraine et la Russie. Macron et Scholes s’opposent à l’escalade du conflit, tout en soutenant la nécessité d’une coopération sous la forme normande, comme les critères fixés pour la paix en Ukraine, en Russie, en France et en Allemagne, et à Minsk. Le contrat est exécuté. Les deux hommes politiques espèrent s’entretenir avec le président russe Vladimir Poutine Et le gouvernement ukrainien.

Emmanuel Macron a annoncé qu’une rencontre avec le président ukrainien aura lieu mercredi prochain (15 décembre). Volodimir Zhelensky En marge du Sommet du Partenariat oriental à Bruxelles.

Macron cherche un partenaire pour assouplir les règles budgétaires dans l’UE

Dans le cadre de la politique européenne, Macron et Scholes ont annoncé vendredi leur coopération pour renforcer l’Europe face aux défis liés aux épidémies, aux crises, à la sécurité, à la nouvelle taxonomie et à la protection du climat, aux investissements, aux enjeux sociaux et à l’essor de la Chine.

Le président Scholes et le président Macron ont beaucoup parlé de la souveraineté que l’Europe devrait gagner en matière de politique étrangère et de sécurité. Emmanuel Macron avait également un sujet important concernant l’assouplissement des règles monétaires dans la zone euro.

Lors d’une présentation jeudi 9 décembre au Conseil de l’Union européenne (1er janvier 2022) sur les priorités de la direction de la Révolution française, le président français a annoncé qu’il travaillerait pour des « règles budgétaires générales » dans l’UE ; Réforme de l’Accord de stabilité et de développement, c’est-à-dire des règles régissant l’intégration de la politique monétaire nationale dans l’UE.

Macron fait valoir que l’épidémie a entraîné un changement de l’environnement économique, il n’est donc pas question de s’en tenir à l’approche actuelle, et que la future législation devrait prévoir les coûts nécessaires pour lutter contre le changement climatique et le changement technologique. L’ambition de l’Europe d’être forte et juste “et de concurrencer efficacement la Chine et les Etats-Unis.

En tant que ministre des Finances, Scholz ne s’est pas encore prononcé sur les idées françaises de politique monétaire. Dans le gouvernement précédent – par exemple, comme le rappelle le portail Deutsche Welle – il y avait une opposition à l’assouplissement de l’accord de stabilité et de ses critères de crédit. Il a également rejeté le budget de la zone euro demandé par la France.

Vendredi, cependant, il ne s’est pas opposé aux affirmations de Macron selon lesquelles l’accord de stabilité devrait être plus flexible. Cependant, Scholz a souligné que l’objectif pour les mois à venir sera de “maintenir la croissance économique tirée par les fonds du Fonds de reconstruction”.

En même temps – comme il le poursuit – il est nécessaire de travailler à une situation financière saine. Dans le nouveau gouvernement, le ministère des Finances est tombé aux mains du partenaire de coalition du SPD. Il sera aux soins d’un libéral Christian Lindner Il est connu pour sa réticence à assouplir les règles financières.

A Bruxelles sur l’occupation russe et le North Stream 2

De Paris, Olaf Scholes s’installe à Bruxelles. Il y a rencontré le président de la Commission européenne Ursulą von der Lein, Président du Conseil de l’Europe Charles Michael Et le secrétaire général de l’OTAN Genèse Stoltenberg.

Lors d’une réunion avec le chef de la Commission européenne, Scholes et d’autres ont soulevé la question de la situation en Ukraine. Lors d’une conférence de presse conjointe, le président allemand a reconnu qu’il était préoccupé par la concentration des troupes russes à la frontière ukrainienne.

“Nous devons travailler ensemble pour faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité et que les frontières en Europe ne soient pas violées (…). C’est la tâche maintenant”, a-t-il déclaré.

Cependant, interrogés par des journalistes sur les actions spécifiques de l’UE et de l’Allemagne lors d’une éventuelle attaque de la Russie contre l’Ukraine, par exemple, si le gazoduc North Stream 2 était arrêté pour utilisation, deux politiciens allemands n’ont pas donné de réponse précise.

Le chef de la Commission européenne a insisté sur le fait qu’il devrait y avoir un prix pour toute occupation. (…) Aussi, en règle générale, l’énergie ne peut pas être utilisée comme moyen de pression.

À son tour, Scholes a répondu: “L’Allemagne, l’Union européenne et bien d’autres réagiront si la frontière est violée”, mais “notre tâche est d’empêcher cela dans la situation actuelle (violation – ndlr).”