Lundi, l’audience papale du Premier ministre français

Comme l’ont souligné des journalistes français, la visite du Premier ministre français survient de manière inattendue lors d’une réaction violente au rapport bruyant de la Commission indépendante sur les abus sexuels (CIASE) sur les abus sexuels des minorités dans l’église. Le clergé.

C’est la première fois depuis 2009 que le Pape rencontre le Premier ministre français. Dans ce cas, l’évêque d’État à Paris insiste sur le fait que le partenaire dans les pourparlers sur les crimes est l’évêque français, pas le saint. Néanmoins, certaines des suggestions contenues dans la déclaration ci-dessus, telles que des changements dans le droit canon ou la confession, relèvent toutes deux de la compétence du Saint-Siège.

