Lourdes, France. Les évêques ont reconnu la “responsabilité institutionnelle” de l’église pour les crimes de pédophilie

Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence épiscopale française, a reconnu que les évêques de France reconnaissaient la responsabilité institutionnelle de l’Église dans les abus sexuels de milliers de victimes et a souligné la dimension légitime de ces crimes. CEF).

D’abord et avant tout à ceux qui ont été lésés dans l’église : je m’excuse Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020, 368 plaintes pour abus sexuels sur mineurs ont été reçues par les ordres diocésains et masculins. 10 pourcent …. Voir également

Comme il a insisté Le chef du CEF, ces actions pédophiles dont l’ampleur a été révélée dans un communiqué le 5 octobre La Commission contre l’exploitation sexuelle de l’Église (CIASE), « rendue possible grâce à l’environnement général, aux activités, à l’humeur et aux pratiques de l’Église ». « Cette responsabilité inclut le devoir de justice et de réparation », a déclaré Mgr Eric de Moulins-Beaufort.

Environ 120 doyens se sont réunis à Lourdes pour une réunion de deux ans sur le rapport de cette année, présidée par Jean-Marc Chao. Le rapport de la Commission sur l’exploitation sexuelle (CIS) de l’Église publié le 5 octobre a révélé que 216 000 personnes. Les gens – principalement des garçons âgés de 10 à 13 ans – ont été touchés depuis les années 1950 Infractions sexuelles, Dont les coupables sont des prêtres. Le rapport de la Commission contient des recommandations pour le pasteur, incl. En collaboration avec le Bureau du Procureur général dans la procédure automatique de signalement des cas d’abus. Le CIASE, dirigé par Chao, a été créé en 2018 à la demande des évêques français.

Sur les 45 recommandations, la Commission a proposé de reconnaître la responsabilité civile et sociale de l’Église « indépendamment des crimes personnels de ses dirigeants ». Afin de financer le Fonds d’indemnisation, la Commission a rejeté les dons des croyants, plaidant en faveur du financement de l’indemnisation des victimes à partir des « propriétés de l’Église ». La France”.





“Balise”. Le père Arkadiusz H. a été condamné à la prison Trois ans de prison ferme et dix ans d’interdiction de travailler avec des jeunes ont été prononcés lundi en voïvodie par un tribunal de Pleszew… Voir également

La réunion de la Conférence épiscopale de France sur les mesures de lutte contre les abus sexuels dans l’église et en réponse au rapport sur la pédophilie débutera à Lourdes le 2 novembre et se poursuivra jusqu’au 8 novembre.

Selon le journal Le Figaro, les évêques prévoient une “pénitence” de grande envergure le 6 novembre dans la cour de la basilique du Saint-Siège à Lourdes. La Conférence épiscopale doit également discuter de la création d’un mémorial pour les victimes.

Lettre du Pape aux évêques de France

le pape Francis Il a envoyé une lettre à l’assemblée plénière de la Conférence des évêques de France à Lourdes. Dans ce document, il a attiré l’attention sur la tempête d’humiliations et d’abus joués contre les mineurs dans l’église, et les a encouragés à porter ce fardeau avec foi et confiance. Il a également promis de l’emporter avec eux.

Le Saint-Père a exprimé l’espoir que sous la direction du Saint-Esprit, nous trouverions des moyens de rendre hommage aux victimes et de les réconforter, de changer le pénitent et le cœur de tous les croyants et de prendre toutes les mesures nécessaires. Faites de l’église un foyer plus sûr pour tous.





Le Pape a souligné la nécessité de prendre soin du peuple de Dieu blessé et calomnié, d’envisager l’avenir et de travailler avec joie. Il rappela que les Français attendaient l’évangile du Christ ; J’ai plus que jamais besoin d’elle.





La source:

PAP, KAI

# La France





# Pasteur





# Lourdes





# Conférence





# Épiscopat





# Pédophilie





# Église





# Le pape





# Franchise