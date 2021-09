Article présenté : 26 septembre 2021

Malgré les looks, la mode n’a jamais été démocratique. Les designers ont créé des collections pour des personnes sélectionnées avec un statut social spécifique et des ressources financières appropriées. Bien que Coco Chanel ait annoncé que ses modèles peuvent être portés par n’importe quelle femme moderne, il s’agit avant tout d’un gadget publicitaire et d’une stratégie qui permet à des millions de femmes à travers le monde de croire qu’elles ont le luxe.

Les meilleurs designers s’entourent toujours de musées soigneusement sélectionnés – à la fois dans le public et sur le podium. Ainsi la célèbre comtesse Coco a nommé Mimi de Arcons, la princesse O’Donoghue de Croce et l’aristocrate Paul de Merindol comme modèles, ce qui était un véritable défi au 19ème siècle où les mannequins et les fashionistas étaient traités comme des ballerines, conduisant à des “personnes légères” dans 1983. Prend la direction de la chaîne en choisissant Inès de Seignard de la Fressange – son musée de longue date et reine des podiums, aujourd’hui sa propre marque et directrice artistique d’Uniclo. “En couverture, Stella est l’un des mannequins les plus populaires en le monde, en suivant les traces des mannequins des années 90 – Kate Moss, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista et Christy Turlington. Vivre sans continuer le métier N’a pas. L’aristocratie s’est perdue – dès le début du 21e siècle, la célébration du racisme et de la laideur a commencé à régner sur les podiums. Il y a une mode pour les personnes transgenres. Défilé d’avril pour les plus grandes maisons de couture comme Ashley, Hunter Schaefer, Teddy Queenliven, Nathan Westling, Lee Dee et Gina Rosero Louis Vuitton, Prada et Dior.





Il ne semble pas revenir à la tendance « glamour » à l’ancienne – mais autrement. En réponse aux provocations morales et aux défilés de mode, les grandes marques sont revenues aux traditions d’élite. La retraite a été lancée par la société de cosmétiques L’Oréal, qui a embauché certaines de ses plus grandes stars de cinéma « stables ». Les meilleurs dessinateurs la suivirent et s’adressèrent à de beaux nobles issus des plus grandes familles du vieux continent. En Angleterre, tout le monde se souvenait de la célèbre campagne publicitaire de Burberry avec les princes William et Harry, Jean Campbell, la fille du comte Counter, a été saluée comme l’héritière et rivale de Kate Moss de Cara Televingney, et Kitty Spencer est devenue la belle-fille de Lady Dee. Maison de bijoux de luxe bulgare. En Italie, la belle Bianca Brandolini d’Ada, fille d’une princesse et d’un Vénitien, a fait un excellent travail. La France républicaine n’est pas en reste. À la suite du dernier assassinat révolutionnaire, l’aristocratie a capturé les médias, le monde du luxe, de la culture, de la finance et de la politique, même si seulement 150 000 ou seulement 0,2% de la population en général étaient ici, vous permettant ainsi de regagner de l’influence et de rêver encore. . Dans le monde de la mode, cela a commencé avec la belle Charlotte Kaziraki, la fille de la princesse Caroline de Monaco et la petite-fille de la star de cinéma Grace Kelly. L’homme de 35 ans, qui s’est associé pendant de nombreuses années à la société Gucci, est devenu l'”Egeria” officielle de la chaîne, se photographiant en arrière-plan du Palais princier et organisant un thé philosophique et littéraire l’après-midi au siège de la société sur Kampen Street. Dans sa vie personnelle, Charlotte a épousé le producteur Dmitry Rasm, le fils de l’actrice Carol Bouchette, partenaire de Rothschild – il est vraiment difficile de trouver un mariage réussi entre apparence, chance et beauté. En 2021, sa belle-fille, la journaliste Beatrice Borromeo, héritière d’une des plus anciennes familles italiennes avec laquelle Dior a signé un lucratif contrat, lui emboîte le pas. Le casting se poursuit parmi les héritiers de familles nombreuses. Maria-Olympia de Grace, de la famille royale grecque, travaille pour Louis Vuitton, posant pour le jeune prince danois Nicolas et Sonia Botoki-Vassena Sisley. Leur apparence est une garantie de la plus haute qualité et souligne les nombreuses années de tradition des entreprises. Les mères et grands-mères de mannequins aristocratiques portaient déjà des créateurs célèbres : la petite Charlotte Casiraki jouait dans l’appartement de Carl Lagerfeld et apprit les noms des créateurs en fouillant sur les étagères des palais familiaux de Beatrice Borromeo et Maria-Olympia de Greece.

Alors que les autres filles accrochaient des perles de sorbier autour de leur cou, elles portaient un collier familial. Donc vraiment rien n’a changé. L’aristocratie symbolise encore une conception particulière de l’élégance. Quelque chose qui ne passe pas.

