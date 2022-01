Lol : Polonais dans les ligues régionales : France, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne

République tchèque, Pénélope, Balkans, Italie, Portugal et Grèce – nous attendons toujours

Ces régions n’ont pas encore commencé leurs parties, mais elles débuteront toutes le 17 ou 18 janvier. Par conséquent, il vaut la peine de regarder quelles équipes nous devrions particulièrement suivre et où chercher nos camarades.

Lire la suite: Tourner la table, à la pointe de la vie

Nous n’avons pas de représentant polonais au Benelux

Au Portugal, ce sera probablement la même chose. Il est vrai que tous les rangs n’y sont pas confirmés, mais on constate que la ligue a commencé à miser sur les joueurs locaux.

En couleurs sur le balcon Jeu d’axe Se produire Jogen et Michlit, Mon estomac Chèvres Sera Angoissant, Et un entraîneur Cavaliers divisés : Doug

En soutien au hitpoint tchèque Pécheurs Sera சிர்பி, Tandis qu’à l’intérieur Jouer à l’intérieur Une ligne de bateaux polonaise sera créée Sheja I Néron. O Tigres noirs être le toplaner Zora

Il y aura très peu de pôles en Grèce : les habitants de la forêt un à un Anorthosis Famagouste et GameSpace MCE Ils seront continus Douglas (Né en 2005) Et Uciu (Né en 2004)

Sebex a émigré d’Italie quelques années plus tard, mais ils s’y sont installés Dambaj et Blue45ty O Cyber-sol Et kubYD O plaque de sortie anc

France – Royaume de Pologne

Il y a 10 joueurs polonais dans la LFL, qui représente 20 % de l’ensemble de la ligue. En plus de cela, nous avons deux entraîneurs en chef et un double analyste chez Misfits Premier. Après la première semaine, ils n’ont pas échoué Agresivoo et Erdote z BDS Academy je Jactrol z life.bee. La fin s’est terminée 1-1 Roxo avec Mirage Eliandra, Sajek, Woolite et Wander à la première de Misfits Et Boule et chocolat de Camvard. C’est toujours sans succès Brunus Z Team Oplan. Les prochains matchs des Polonais auront lieu les 19 et 20 janvier, et vous pouvez trouver le calendrier plus détaillé Ici.

Allemagne – Trois Mousquetaires

Donc bien sur Mystics d’Eścik, SK Gaming Prime et aux couleurs camerounaises iBo z Unicorns of Love Sexy Edition. L’ancien joueur a remporté de manière inattendue ses deux matchs et est actuellement en tête de la ligue. Les deux autres ont terminé la première semaine sur un match nul, gagnant et perdant un match chacun. La semaine prochaine, tous les jours du tournoi – les 18, 19 et 20 janvier, nos gars joueront les uns avec les autres. Vous verrez le tableau Ici.

Grande-Bretagne et Scandinavie – (presque) sans faute

Au NLC, nous avons les Polonais dans quatre équipes, dont deux 2-0 après la première semaine. Leur appartient Bifrost d’Odim11 Au premier plan et UtiliséOù est l’entraîneur Éclat. JD XL avec serrure Et se retirer et revenir Kikishem Le meilleur X7 n’a trébuché que sur Esports, mais malheureusement il est maintenant 0-2 Cher avec MNM Gaming. Déjà la semaine prochaine, nous serons une alternative aux finales de la saison 6 de la NLC car Zamulek jouera sur Odiego11 – 17.01. La table à 18h00 est ici :

Espagne – C’est triste, mais ça peut être mauvais

Malheureusement, les choses ne vont pas si bien en Espagne. Les deux équipes avec les pôles de l’équipe terminent dernières du tableau. Ceux-ci sont MovieStar Riders avec Birka Et G2 Arctiquedans lequel ils jouent Couleur et fresque. Mais il fait mieux filAvec ça Traîtres d’équipe Il a battu Birga, alors champion national des Vodafone Giants et a marqué 2-0. Il n’y aura pas de compétition entre les équipes polonaises la semaine prochaine, mais elles ont chacune un match exigeant et très important devant elles. Vous les trouverez Ici.

Pologne – Vous êtes peut-être à jour à ce sujet

Par conséquent, nous ne citerons pas ici le fonctionnement des équipes individuelles. Si vous avez manqué la première semaine d’Ultralica par miracle, vous pouvez trouver toutes les informations importantes dans les articles suivants. Cependant, il convient de rappeler que la deuxième semaine se déroulera du mardi 18 janvier au mercredi 19 janvier de 17h00 à 22h00.