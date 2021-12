L’Occident divisé donnera son feu vert à l’occupation russe. Jarnecki a rappelé les faits il y a 13 ans

© Photo : Aleksiej Witwicki | Gazeta Polska



– Si l’Occident est endormi ou divisé par les actions de la Russie, cela pourrait se reproduire il y a 13 ans lorsque l’Occident s’est divisé sur la proposition d’une feuille de route de l’OTAN pour rejoindre l’OTAN à la Géorgie lors du sommet de l’OTAN à Bucarest – La Pologne et les États-Unis étaient en faveur de celui-ci; L’Allemagne, la France et l’Italie y étaient opposées, et lorsque la Russie s’est rendu compte que l’Occident était divisé sur cette question, elle a immédiatement attaqué la Géorgie, a estimé Ryszard Czarnecki dans une interview à Niezalezna.pl.

La situation à la frontière polono-biélorusse, la hausse des prix du gaz et la rencontre des forces russes à la frontière ukrainienne – indiquant que le Kremlin et ses alliés veulent changer le système politique et déstabiliser la région – ont déclaré dans un entretien avec le Premier ministre Mateusz Morawiecki . Avec la BBC. Le chef du gouvernement polonais a souligné qu’il était temps que les alliés “unissent les faits” car dans quelques mois il serait trop tard pour réagir.

Nous avons demandé à Ryszard Czarnecki, député européen de Droit et justice, ce que cela signifie d’être « trop tard pour réagir ». – Il est vrai que le Premier ministre Moraviki évalue la situation internationale de manière très réaliste. Elle est très énergique – elle a noté.

– Les sphères d’influence changent au cours de l’année passée et présente. Par exemple, il est lié à l’épidémie, mais aussi au style catastrophique et vicieux du départ de l’Amérique d’Afghanistan, qui marque un déclin du rôle de l’Amérique dans le monde, qui est temporaire.

Ryszard Czarnecki a noté que cette situation est utilisée par la Russie, qui « joue plus qu’elle n’a sur ses cartes, mais est très active ». – montre ce qui se passe à la frontière de la Biélorussie avec la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, ainsi que la présence d’une importante offensive russe à la frontière entre la Russie et l’Ukraine – a-t-il souligné.

“Si l’Occident est divisé et léthargique maintenant, cela donnera le feu vert à une autre occupation russe”, a déclaré l’eurodéputé. – Comme l’a déclaré le président Andrzej Duda, une réaction spécifique est nécessaire, à savoir augmenter la présence militaire dans la région ou augmenter la présence de l’armée de l’air. Pas des annonces et des déclarations dénuées de sens, du pouvoir dur. Seul cela peut effrayer la Russie – Évalué.

