Le plus ancien obélisque de Paris, situé place de la Concorde, devrait subir une rénovation de six mois avant les Jeux olympiques de 2024. Ce monument a plus de 3 300 ans et était à l’origine situé en face du temple de Louxor.

Cet obélisque date de 1300 avant JC et pèse 230 tonnes et est fait de pierres de granit.

Il se tenait autrefois devant le temple de Louxor. Le vice-roi d’Égypte, Muhammad Ali, en fit don à la France en 1830, et le monument fut ramené d’Égypte en France six ans plus tard.

Les quatre murs de l’obélisque de 20 mètres sont recouverts d’un texte hiéroglyphique à la mémoire du pharaon Ramsès II. “Le soleil, qui abonde en vérité”, qui combat avec l’épée du “taureau fort, puissant (puissant)”, a loué “le roi, le prince de la terreur, le roi de Haute et Basse Egypte”, et le pharaon de Pharaon. “L’Éternel Donneur” – explique au Louvre Vincent Rondot, égyptologue et directeur du département des Antiquités, cité dans le quotidien Le Figaro.

Agenouillé Ramsès II montre l’obélisque servant deux coupes de vin au dieu Amon-Ray, explique Rondat. « Dieu dit à Pharaon : + Je te donnerai une santé parfaite. Je vous donne une vie complète, de la stabilité et du bonheur + », dit l’érudit.

Le texte gravé montre un poème aux formules répétées, qui est la dédicace du pharaon aux dieux qu’il vénère.

En 2024, Plac Zgody sera l’un des sites des Jeux Olympiques d’été de Paris. Les responsables municipaux insistent sur le fait que le monument rénové attirera l’attention des touristes et des participants olympiques.

Pendant la Révolution française (1789), la statue du roi Louis XV fut retirée de la Place Noire et rebaptisée Place Louis XV en Place de la Révolution. La guillotine, qui a coupé plus de 1 300 têtes, a été érigée ici. C’est là que le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette ont été pendus en 1793.

Le nom contemporain, plusieurs fois changé, a été donné à la place après la Révolution française, ce qui a donné aux Parisiens l’espoir que l’ère du terrorisme sanglant ne reviendrait pas.

