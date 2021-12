Lily OSC – Association Jeunesse Axarois 3-1 (3-0). Buchar Franzie

Il a fallu attendre un peu pour le premier but du match. Après un mauvais début de match, les joueuses de Lily OSC (“Mastiff”) ont ouvert le tableau des scores. Adilson Abrew a marqué un but à la 23e minute.

L’équipe visiteuse est rapidement passée à l’offensive pour compenser la défaite. Lille a marqué un autre but en utilisant la situation de l’OSC. Jonathan David est entré dans la liste des tireurs d’élite à la 33e minute.

La chance Lilly a souri aux joueurs de l’OSC alors que Mehmet Celik a marqué son troisième but à la 39e minute.

La seconde moitié de l’équipe Lily OSC a été transférée à Isaac Lihadji après Icon.

Les supporters ne se sont pas encore installés sur la tribune après la pause, et il y a déjà un autre but dans ce match. Quelques minutes après la seconde mi-temps, Remy Dugmond a établi le score.

La Jeunesse Auxerroise onze changements à la 58e minute. Quentin Bernard a rejoint Alec Jrgen. A la même minute, Rémy Dugimont est nommé en remplacement de Matthias Adret. Entre 58 et 65 minutes, les joueurs de la Jeunesse Auxerroise : Mohamed Fredj, Hamza Sakhi, Lassine Sinayoko ont quitté le terrain et ont été remplacés par Gaëtan Charbonnier, Birama Touré et Gauthier Hein. Toujours dans l’équipe adverse, l’entraîneur a ordonné le changement de terrain, remplaçant Renat Sanchez et Brooke Yilmas par Benjamin Andre et Youssef Yassi.

Bientôt, l’entraîneur de Lille OSC a décidé de défendre la décision. À la 77e minute, il a parié sur la défense. Le milieu de terrain d’Adilson Abrew était Reynolds, qui a aidé son équipe à défendre le score. L’entraîneur s’est avéré être un bon stratège, et sa décision a permis à Lille de garder l’équipe de l’OSC en tête. A la fin de la compétition, il y a eu un changement dans Lily OSC Eleven. Zach Niasse est entré après Jonathan David. Le résultat n’a pas changé jusqu’à la fin du match. Le match s’est terminé 3-1.

La Jeunesse Auxerroise a joué de manière très agressive, ce qui a malheureusement entraîné un nombre élevé d’erreurs. L’arbitre n’a montré aucun carton même si quelques erreurs ont été commises.

Les deux ont échangé cinq joueurs en seconde période.