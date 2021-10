L’hiver arrive bientôt. La France a besoin de pneus hiver

Les chauffeurs routiers sont tenus de monter des pneus hiver ou des chaînes dans 48 régions des Pyrénées, des Alpes et du Massif Central. Ces conditions entreront en vigueur le 1er novembre.

Comment exactement les véhicules doivent-ils être préparés pour une telle conduite hivernale ? Les camions circulant sans remorque, y compris ceux de moins de 3,5 tonnes, doivent être enchaînés aux roues motrices. S’ils n’ont pas de tels pneus, les pneus d’hiver seront l’alternative, mais dans ce cas les pneus toutes roues motrices.

Ceci est très contrôlé lors de la conduite avec une remorque remorque. Dans ce cas, le conducteur est obligé de porter des chaînes à neige même si le véhicule est équipé de pneus hiver.

A partir du 1er novembre, la France n’acceptera plus les pneus marqués M+S. Les nouveaux types de pneus doivent avoir 3PMSF.

Les nouvelles règles s’appliquent de novembre à mars.

Quel est le statut du changement de pneus en Pologne ? Contrairement à l’opinion d’un nombre étonnamment élevé de conducteurs, le remplacement des pneus d’hiver en Pologne n’est pas réglementé par la loi et n’est pas obligatoire. Donc, cela dépend du type de pneus qu’il a dans le véhicule du conducteur. De plus en plus d’appels sont lancés pour introduire l’obligation de remplacer les pneus hiver en Pologne. Le sujet a été remercié par l’Association polonaise de l’industrie du pneu. La recherche PZPO montre jusqu’à 80 pour cent. Les Polonais soutiennent l’introduction d’un tel arrangement. L’obligation de rouler en pneus hiver est comprise non seulement dans les pneus hiver classiques mais aussi dans les pneus toutes saisons. La date proposée pour notre utilisation de pneus d’hiver ou toutes saisons est le 1er décembre. À partir de décembre, les températures à travers le pays commencent à chuter régulièrement à cinq à sept degrés Celsius, ce qui est la limite lorsque la bonne adhérence des pneus d’été prend fin.