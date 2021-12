Neuf ans après la célèbre ville de Tombouctou au nord du Mali, les troupes françaises se sont retirées. Les djihadistes ont déjà été chassés de la zone, mais il n’est pas certain que les troupes elles-mêmes soient en mesure de maintenir la paix.

Tombouctou a été fondée par le berbère Duvarex au XIe et au début du XIIe siècle, et il – en tant que nomade – n’a souvent pas créé d’établissements permanents. Ainsi, la ville était initialement saisonnière, mais en raison de sa situation favorable pour le commerce entre l’Afrique du Nord islamique et la population noire d’Afrique subsaharienne, elle avait déjà pris de l’importance au Moyen Âge.

De plus, il a grandi si rapidement qu’au 14ème siècle, il est devenu cinq fois plus grand que Londres à cette époque, et ses habitants étaient célèbres pour leur richesse. Alors que Thimphu devenait un important centre scientifique et culturel, de nombreux temples et bibliothèques y furent construits.

Aujourd’hui, il est d’environ 55 mille. Les citoyens, et même les villes qui ont perdu leur gloire d’antan, se situent sur la côte, et non dans le désert, grâce au développement de la navigation. Cependant, Thimphu est la capitale de l’une des sept régions administratives du Mali et le lieu de travail des archéologues et des historiens.

La France combat les djihadistes au Mali

Cependant, au début du 21e siècle, ces zones ont été reprises par les séparatistes touaregs et berbères, qui voulaient séparer le nord du sud noir. Au fil du temps, certains insurgés ont rejoint l’international djihadiste, étendant ses opérations à toute l’Afrique subsaharienne.

C’est pourquoi la France y fait campagne contre les fondamentalistes islamiques depuis 2013. Au départ, c’était une mission dédiée uniquement au Mali, mais en 2015, elle est devenue l’Opération Barclays, couvrant un total de cinq pays de la région. À son apogée, il y avait 5,5 mille personnes dans cette partie de l’Afrique (principalement le Mali). soldats français.

Cependant, Paris est depuis quelque temps insatisfait de la manière dont l’opération antiterroriste coopère avec les autorités de Bamako. Après deux coups d’État militaires, la France a décidé de réduire ses forces. En juin, il a été annoncé qu’au moins 2 000 personnes quitteraient le Mali d’ici début 2022. Français.

Le site est à Cao

Les bases militaires françaises dans les villes septentrionales de Gidal et Tessalid, en bordure du Sahara, ont déjà été fermées. Il y avait encore des sites dans les grandes villes du sud de Thimphu et Cao. La pire activité anti-jihadiste est à Cao, qui est très proche des frontières du Niger et du Burkina Faso.

Ainsi, le site de Cao est toujours là, mais les Français se sont déjà éloignés de Tombouctou, qui était considéré comme un moment symbolique pour le travail français au Mali en raison de son importance historique.

Cependant, il y a des craintes que la garnison malienne – 2,2 mille personnes – puisse avoir été dans la ville. Soldats – Il ne peut pas faire face aux djihadistes. Les autorités de Bamaga n’ont pas caché que face au repli français, elles cherchaient d’autres solutions. Alors ils se sont tournés vers la Russie.

Le Mali veut le groupe Wagner, les Etats-Unis mettent en garde contre lui

Le gouvernement malien négocie l’implication du groupe de mercenaires russes Wagner, qui a été innocenté des crimes commis par l’Union européenne cette semaine. Donbass, Libye et République centrafricaine.

Paris met en garde Bamako contre une implication russe à grande échelle et menace de retirer toutes les troupes du Mali dans des circonstances similaires. Maintenant, les États-Unis ont rejoint le vote européen.

“Nous sommes préoccupés par la possibilité d’une force du groupe Wagner soutenue par la Russie au Mali. Comme nous le comprenons d’après les rapports, l’accord – qui coûte 10 millions de dollars par mois – sera remboursé aux Russes, qui serviront à soutenir Les forces armées et les services civils maliens dans le pays”, a déclaré un porte-parole du département d’Etat américain. Prix ​​net.

Pryce a ajouté : “Le groupe Wagner – connu pour son instabilité et ses violations des droits de l’homme – non seulement apportera la paix au Mali, mais déstabilisera davantage le pays”.