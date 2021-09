Les présidents Biden et Macron saluent le retour de l’ambassadeur de France aux États-Unis et en France – France

Article présenté : 22 septembre 2021

La Maison Blanche a déclaré que le président américain Joe Biden avait convenu avec le président français Emmanuel Macron que l’ambassadeur de France reviendrait à Washington la semaine prochaine.

Les dirigeants se sont entretenus par téléphone mercredi et ont convenu que l’annonce de l’accord de sécurité AUKUS entre les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni aurait dû conduire à des “consultations ouvertes” pour éviter un différend diplomatique.

Dans une déclaration conjointe, Biden et Macron ont annoncé que le président américain avait décidé que les capacités de défense conjointes de l’Europe devraient être “très fortes”.

Les deux dirigeants, qui se sont exprimés après la crise diplomatique entre les deux pays déclenchée par la rupture par l’Australie de l’accord sur les sous-marins français dans le cadre de la signature de l’accord AUKUS, se rencontreront fin octobre.





L’Elysée a déclaré que Biden et Macron avaient décidé “d’entamer un processus de consultation approfondie” pour rétablir la confiance entre Washington et Paris. Il a été gravement terni par un incident en France que la presse a appelé « l’affaire des navires de guerre australiens ».

Les présidents ont déclaré que l’ambassadeur de France entamerait des pourparlers avec des représentants de haut rang de l’administration américaine après son retour aux États-Unis.

Vendredi, à la demande de Macron, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a annoncé que Paris inviterait ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie pour un accord tripartite qui conduirait à la rupture de l’accord commercial de Canberra connu en France. . L’« accord du siècle » et Reuters l’estimaient à au moins 40 milliards de dollars, et l’Associated Press l’estimait à près de 100 milliards de dollars.

Dans le cadre de l’accord AUKUS annoncé le 15 septembre, l’Australie envisage de construire des sous-marins à propulsion nucléaire basés sur la technologie américaine et britannique.

Exprimant sa colère face à la résiliation de l’accord de Paris Canberra et son exclusion des plans stratégiques pour la région de l’océan Indien et du Pacifique, l’Associated Press a cité un diplomate français. (BAP)

Très populaire

Voir également