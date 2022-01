Les Polonais ont échoué, mais les Russes étaient proches de la surprise. Match fantastique avec les champions

Le jeu de nos rivaux les plus proches a eu un parcours incroyable. Après une première mi-temps égale, les Russes ont remporté le deuxième quart-temps 11: 6 et ont pris les devants 22:18. Cependant, les Espagnols sont revenus dans le match et à la 55e minute, Augustin Casado a marqué 26:25 pour les champions d’Europe, sans que personne ne touche le filet dans les cinq dernières minutes. Après la sirène finale, les juges danois ont accordé un penalty aux Russes, mais après le lancer, le ballon, avec un poids égal, a touché le poteau.

Dans l’affrontement du soir entre les Allemands et les Norvégiens, même pas la moitié de ces émotions. Bien qu’il ait joué jusqu’en première mi-temps, le train norvégien a commencé à reculer tranquillement et ne s’est arrêté que lorsque la sirène finale a retenti. L’échec de l’équipe scandinave au premier tour avec la Russie montre qu’il ne s’agissait que d’un accident de travail, pourtant… les vrais défis, à savoir les matches de promotion des demi-finales avec l’Espagne et la Suède sont devant la Norvège. Car ni la Pologne ni l’Allemagne ne sont des concurrents particulièrement exigeants.

Les prochains matchs seront joués par nos équipes d’équipe dimanche. Les conflits entre les Espagnols et les Norvégiens seraient brillants. Défendre le titre sera une bataille pour se qualifier pour les demi-finales. Pour les Norvégiens, la lutte pour étendre les opportunités pour cela.

Et déjà samedi, les grandes batailles du Groupe I. Qui aurait pu s’attendre à ce que les supporters à ce stade de la compétition au Monténégro puissent encore tranquillement compter sur les demi-finales ! Bien sûr, les chances sont minces, mais il convient de rappeler qu’à partir du Championnat d’Europe 2022, les trois meilleures équipes se qualifieront pour la Coupe du monde 2023. Et si le Danemark et la Suède sont dans les trois premiers, l’équipe de la cinquième place pourrait également figurer dans l’événement de l’année prochaine. Pourtant, le Monténégro et les Pays-Bas ont la possibilité de le faire. Impressionnant.

Groupe I.

{Budapest}]Danemark – Monténégro 30h21, Croatie – France 22h27, Islande – Pays-Bas 29h28, Monténégro – Croatie 32h26, France – Pays-Bas 34h24, Danemark – Islande 28h24 ; [22.1:] Monténégro – Pays-Bas (15h30), France – Islande (18), Danemark – Croatie (20h30) ; [24.1:] Islande – Croatie (15h30), Danemark – Pays-Bas (18), Monténégro – France (20h30) ; [26.1:] Monténégro – Islande (15h30), Pays-Bas – Croatie (18), Danemark – France (20h30).

1.France 2 4 61-46

2. Danemark 2 4 58-45

3. Monténégro 2 2 53-56

– Islande 2 2 53-56

5. Pays-Bas 2 0 52-63

6. Croatie 2 0 48-59

Groupe II

{Bratislava}]Pologne – Allemagne 23h30, Espagne – Suède 32h28, Norvège – Russie 22h23, Russie – Suède 23h29, Allemagne – Espagne 23h29, Pologne – Norvège 31h42, Russie – Espagne 25 : 26, Pologne – Suède 18h28, Allemagne – Norvège 23h28 ; [23.01:] Pologne – Russie (15h30), Allemagne – Suède (18), Espagne – Norvège (20h30) ; [25.01:] Pologne – Espagne (15h30), Allemagne – Russie (18), Suède – Norvège (20h30).

1. Espagne 3 6 87-76

2. Suède 3 4 85-73

3. Norvège 3 4 82-77

4. Allemagne 3 2 76-80

5. Russie 3 2 71-76

6. Pologne 3 0 72-100