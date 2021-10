Les Français se sont battus à Paris, et le match n’était pas terminé. Football “Chaos complet, honte”

Le début du conflit entre la France et l’Algérie remonte à l’histoire coloniale des Français. L’Algérie est l’une des plus importantes colonies françaises. La reconnaissance officielle de l’indépendance de l’Algérie a eu lieu en avril 1962. Il y avait encore des divergences d’opinion entre la France et l’Algérie. Les deux pays se regardaient toujours avec haine.

Une compétition inoubliable a été considérée comme un signe de réconciliation

En 1998, l’équipe de France a battu le Brésil 3-0 pour remporter le championnat du monde. Les fans ont adoré leur équipe qui est venue avec de nombreux joueurs du monde entier. Le leader des Français était l’unique Ginidin Zidane aux racines algériennes. A cette époque, il semblait que la paix viendrait enfin entre les nations. Le drapeau algérien a également été hissé sur les Champs Elysées à côté du drapeau français. Fait intéressant, Emily Busquant, une Française qui a conçu et brodé le drapeau national algérien, était la compagne de vie de Messala Hadja, le père du nationalisme algérien, qu’elle n’a pas épousé parce qu’ils étaient tous les deux contre les superstitions bourgeoises. Les couleurs françaises étaient dites rouges, blanches, pas bleues, noires, blanches et même “arabes”.

Cependant, l’Italie est de courte durée. En 2000, le président français Jacques Chirac a accepté de jouer un match amical entre la France et l’Algérie après avoir rencontré le parti au pouvoir en Algérie. Elle a eu lieu le 6 octobre 2001 dans l’Etat de France. C’est le premier match entre ces équipes en quarante ans ! Cette rencontre doit être un signe de réconciliation entre ces pays. Le grand nombre de joueurs issus de l’immigration dans l’équipe de France (par exemple, le pilier de la défense Marcel deSaili est né au Ghana et Christian Carambe de Nouvelle-Calédonie) a donné l’espoir aux croyants que le football pourrait être utilisé pour guérir une communauté amèrement divisée.

Zidane en maillot algérien

On s’attendait également à ce que Zidane agisse à l’unisson de l’autre moitié sur le T-shirt de l’équipe nationale algérienne, et qu’il y ait une harmonie symbolique des pays liés par le nœud colonial. Les médias français ont également écrit plusieurs articles sur le combat, soulignant qu’il était très important. Il y a un mois, le 11 septembre, le World Trade Center de New York était attaqué, malgré les rumeurs selon lesquelles la compétition ne devrait pas avoir lieu.

« Ce jeu n’est pas organisé pour le simple « amour du jeu ».

Le match était vu comme un scénario politique et il était clair que la sécurité des spectateurs ou des joueurs n’était pas beaucoup prise en compte.

– Les organisateurs ne comprennent pas que la compétition se jouera dans un contexte politique très instable. Le 6 octobre est une date d’une grande importance historique. En ce jour de 1961, le chef de la police française Maurice Papon a imposé un couvre-feu très restrictif à tous les Algériens vivant dans la périphérie de Paris. Varsity.co.uk, un journal indépendant de l’Université de Cambridge, affirme que la tenue d’un match un jour qui marque une longue histoire de discrimination contre de nombreux supporters algériens était non seulement insensible, mais risquait également de provoquer des troubles sociaux.

Pendant les jours de la réunion, il est apparu qu’il y avait une possibilité d’un éventuel surpeuplement. Pourtant, avant le match, rien ne prédisait la catastrophe. Un deux trois! Viva Algeria – Le français s’entendait dans les rues. Il y avait l’ambiance familiale. Par exemple, vous constaterez peut-être que de nombreux pères portent des chemises algériennes et que leurs fils portent des chemises françaises.

Marcellis a crié et Zidane menacé

Cependant, dès le début de la réunion, il était clair que tout ne se passait pas comme prévu par les organisateurs. Une foule de spectateurs (plus de 78.000 fans dans l’arène) a joué “Les Marseillais”.

– Lorsque nous avons entendu la voix de l’Etat de France Marseille nous n’en avons pas cru nos oreilles. Nous nous sommes tous regardés et nous nous sommes dit : « Que se passe-t-il ? Que font-ils? “L’hymne algérien n’a pas été joué et il y avait du respect pour le pays. Cela nous a peut-être rendus encore plus agressifs sur le terrain, mais d’un autre côté, les joueurs algériens étaient vraiment tristes et déprimés. JeuxIls connaissaient vraiment la signification de ces événements – a déclaré plus tard la défenseure française Lillian Durham.

Zidane s’est mis en colère pendant le match et a admis plus tard qu’il avait reçu des menaces avant le match. Il y avait aussi des banderoles d’attaque contre sa famille sur le terrain. Quoi qu’il en soit, il y avait du ronronnement à chaque fois que les Français étaient dans le coup.

Dura : Les fans ont tout gâché

A la 76e minute du match, alors que les Français prenaient une avance de 4:1 (Vincent Candela, Emmanuel Petit, Thierry Henry, Robert Pierce – buts de Jamel Belmadi) de nombreux supporters se sont précipités sur le terrain. L’arbitre a décidé d’arrêter le match et pour des raisons de sécurité il n’a pas été relancé.

Ce match est très important pour moi après le récent match entre la France et l’Algérie. Nous espérions nous rapprocher l’un de l’autre. Cependant, les fans ont tout gâché. Quand je les ai vus sauter, j’ai été attrapé par les gardes du corps et je me suis mis en colère. J’ai pris le ventilateur par la main et lui ai demandé s’il avait une idée de ce qu’il faisait. Il la regarda avec de grands yeux et s’excusa. Ils ne comprennent rien. Les gens devront se battre pour expliquer que ce ne sont pas tous les jeunes Noirs ou Algériens qui ont causé ce gâchis – a déclaré en colère Lillian Durham, qui a été emmenée aux vestiaires par ses collègues.

– C’est un gâchis complet, une honte pour notre pays. “Nous ne jouons pas à un jeu de football, mais à un jeu politique pour les gens qui veulent raconter une histoire”, a déclaré le défenseur central français Frank Lefoff.