Les dirigeants du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Allemagne, de la France et de l’Italie ont appelé la Russie à désamorcer les tensions et à soutenir l’Ukraine.

Un porte-parole du Premier ministre britannique a déclaré lundi que les dirigeants de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de l’Allemagne, de la France et de l’Italie avaient souligné la nécessité de former un front uni face aux menaces et à l’hostilité russes. Ils ont appelé Moscou à désamorcer les tensions.

La Maison Blanche dans la partie orientale de l’OTAN. « En cas de nouvelle invasion de l’Ukraine » [WIDEO] La Pologne a déclaré que Moscou devrait s’attendre à renforcer la présence américaine dans l’est de l’OTAN si une nouvelle invasion russe de l’Ukraine avait lieu. Voir également

Selon un porte-parole, Boris Johnson a évoqué la situation autour de l’Ukraine Le président américain Joe Biden, le Premier ministre italien Mario Draghi, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel.

“Les dirigeants ont appelé la Russie à désamorcer les tensions et à réaffirmer leur ferme soutien à l’unité régionale de l’Ukraine”, a déclaré un porte-parole du Premier ministre britannique.

La présence de troupes russes près de la frontière avec l’Ukraine soulève de sérieuses inquiétudes tant en Ukraine qu’en Occident que la Russie pourrait lancer une invasion armée.

La question des menaces russes doit être soulevée lors de l’appel vidéo de Joe Biden Président de la Russie Vladimir Poutine. Ce sera probablement l’un des sujets clés des discussions lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, qui débute vendredi à Liverpool.

A lire aussi : A quoi ressemblera l’invasion russe de l’Ukraine ? Un journal allemand publie des détails





