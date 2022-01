Les coronaseptiques sont descendus dans la rue. Luttes en Allemagne, en Autriche et en France

En novembre de l’année dernière, le gouvernement autrichien a annoncé un quatrième verrouillage à l’échelle de l’État et voulait introduire un vaccin obligatoire contre le virus corona. Comme le souligne Reuters, si cela se produit, l’Autriche sera le premier pays de l’UE à décider d’une telle solution.

– Le gouvernement démissionne ! – Les manifestants qui se rassemblent chaque semaine dans le centre de Vienne ont scandé samedi.

Selon l’hebdomadaire “Profile”, 51 pour cent. Les Autrichiens ne veulent pas que le vaccin contre Govt-19 soit obligatoire à partir de février ; 45% ont l’opinion contraire.

Selon les données de l’Université américaine Johns Hopkins, au moins une dose du produit contre Covit-19 a été prise en Autriche vendredi, 74,9 %. Parmi la population, 74,3 % étaient complètement vaccinés et 45,6 % ont reçu une dose de rappel. Population du pays.

Luttes en Allemagne

Des manifestations ont également eu lieu en Allemagne. Des milliers de suspects de la Couronne sont descendus samedi dans les rues des villes allemandes pour protester contre la politique du gouvernement visant à lutter contre l’épidémie de COVID-19. Des protestations ont également eu lieu.

Environ 6 000 personnes ont défilé dans le centre-ville de Fribourg, selon la police. Les opposants à la politique antivirus actuelle de Corona. Avant cela, environ 2 500 personnes s’étaient rassemblées au centre pour protester. Théories du complot et minimisation de l’épidémie de Govit-19, rapporte ARD TV.

Plus de 7 000 manifestants anti-vaccins se sont rassemblés au centre de Düsseldorf.

À Hambourg, environ 2 900 personnes ont pris part à une marche de protestation contre les coronaseptiques sous le slogan “Unité et Lumières au lieu des théories du complot”. L’Alliance de Hambourg contre la droite, soutenue par plus de 100 organisations et groupes, a appelé à un événement avec des affiches indiquant “Vacciner au lieu de calomnier”. La manifestation a attiré plus d’attention que prévu. Les 1 000 premiers participants ont été enregistrés.

Une manifestation a été interdite par les coronerseptiques à Hambourg, bien que des manifestants se soient rassemblés à Kunstale et dans les rues environnantes. 3 000, selon la police. Participants. L’agence DPA a déclaré qu’il y avait eu un seul affrontement avec la police.

Des manifestations contre l’action du gouvernement pendant les épidémies Govt-19 ont eu lieu dans plusieurs villes de Basse-Saxe. La police d’Osnabrook estime qu’environ 1 500 personnes ont assisté à la manifestation.

Environ 1 000 personnes ont manifesté à Munich. Environ 1 900 sceptiques de la couronne se sont réunis à Furt.

Des manifestations en France

Des manifestations ont également eu lieu en France, où environ 54 000 personnes ont protesté contre les passeports du gouvernement.

Environ 7 000 personnes se sont rassemblées samedi à Paris pour quatre manifestations contre les passeports convoités. 5,8 mille personnes y compris. Lors d’un rassemblement organisé par les Patriotes de Florian Philip. Dans d’autres villes de France, un total d’environ 47 000 personnes ont manifesté. Personnes – Évalué par le ministère de l’Intérieur.

La plupart des banderoles tenues par les manifestants ont exprimé leur hostilité à la politique du gouvernement face à l’épidémie Govt-19. “Ils ne sont pas le virus qu’ils veulent contrôler, mais vous”, “La démocratie est en danger”, “Vaccin toxique” – peut-on lire sur les banderoles. “C’est du nazisme, du racisme, je ne suis pas vaccinée et je suis globalement contre les vaccins”, Claire, 60 ans, de l’AFP, qui a dénoncé sans merci le “système corrompu” et l'”outil médiatique”. Voir : France. La présence quotidienne d’infections par le virus corona a de nouveau dépassé les 300 000. Rohan Lilly, un travailleur social de 28 ans, s’est expliqué devant les médias lors de la manifestation à Lille. “Je ne remets pas en cause l’existence d’une maladie, mais ce sont des prétextes sanitaires pour diviser les gens et les séparer”, a déclaré Céline, 47 ans, qui a manifesté à Toulouse. Selon la police ou la province, il y avait 1.300 manifestants à Lyon, 1.140 à Nantes, 1.000 à Bordeaux, 950 à Rennes, 750 à Marseille et 650 à Clermont-Ferrand samedi. La police a arrêté 4 personnes impliquées dans la manifestation. Dimanche, le Sénat français est sur le point de réexaminer la législation visant à convertir les passeports de santé existants en passeports vaccinaux, qui n’incluront pas les résultats des tests PCR ou antigéniques pour l’entrée dans les lieux publics et les transports longue distance. Samedi, environ 0,5 million de Français ont expiré leur passeport en raison d’un manque de vaccination avec la troisième dose du vaccin contre le virus corona. READ Best Jeux Pour Chats: les meilleurs choix pour tous les budgets Les autorités envisagent de réduire la validité du passeport à quatre mois après la prochaine dose de vaccin.

aml / dk / PAP / polsatnews.pl

