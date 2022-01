Les champions olympiques tremblent en se qualifiant pour les demi-finales des Championnats d’Europe ! L’un des meilleurs matchs du tournoi

Avant cette rencontre, les Danois occupaient une position privilégiée. Jusqu’à présent, ils ont remporté quatre matches : Monténégro 30:21, Slovénie 34:23, Macédoine du Nord 31:21 et Islande 28:24. Les Croates, d’autre part, ont déjà perdu deux matches – 22:27 avec la France et de manière inattendue 26:32 avec le Monténégro et la victoire n’a fait qu’étendre leurs chances pour la zone des médailles.

“Défense croate, copieuse et agressive”

La Croatie a joué dans une équipe faible samedi, mais elle a très bien joué et a résisté à la grande volonté du tournoi. Les Croates ont notamment excellé en défense.

– Quand la défense croate est au top, du cœur et de l’agressivité. C’est peut-être la plus belle chose à propos du handball. Au moins à mon avis. Teja Wu EHF Euro 2020 – Rasmus Poison, expert du handball, a écrit sur Twitter.

L’expérimenté gardien croate Mirko Alilovic a battu la brillante série d’Emil Djokovic. Le gaucher danois a marqué 37 tirs d’affilée !

Après cette victoire, les Daniels mènent le tableau individuellement. Ils ont deux points de plus que les équipes nationales de France et d’Islande. Les champions du monde des Pays-Bas et de la France s’affrontent à ce stade.

Si les Danois avec les Pays-Bas, la France avec le Monténégro, la Croatie et l’Islande avec le Monténégro gagnent : Match : Danemark – France décidera de se qualifier pour les demi-finales. Avec un tel Résultats, la France championne olympique doit se qualifier pour les demi-finales pour battre les champions du monde par 6 buts.

Tableau du groupe 1 :

Danemark 3 6 85:70 France 3 4 82:75 Islande 3 4 82:77 Pays-Bas 3 2 86:93 Monténégro 3 2 83:90 Croatie 3 0 73:86

Matchs à jouer :

France – Monténégro, Danemark – Pays-Bas, Islande – Croatie (tous les lundi 24 janvier), France – Danemark, Pays-Bas – Croatie, Monténégro – Islande (tous les mercredi 26 janvier).