Les catholiques veulent rénover l’église. Ils ont lancé la campagne #MyChurchToo

Les laïcs catholiques de France ont lancé une campagne visant à rénover l’église de ce pays. C’est en réponse à la publication d’un rapport d’une commission indépendante qui a fourni des données choquantes sur les abus sexuels dans le milieu religieux en France. Le mouvement a été lancé sur Twitter avec les hashtags #AussiMonEglise et #MyChurchToo. – Et mon église.

Cela a commencé à un moment où l’église commémorait la passion du Seigneur. Vendredi dernier, à 15 heures, un groupe de catholiques a commencé une série d’entrées sur la série – Mon église sur les médias sociaux. Erw லn Le Morஹtec, avocat et chroniqueur catholique, insiste sur le fait qu’il veut montrer aux victimes d’abus cléricaux qu’il est pleinement conscient des conséquences de leur récent rapport d’enquête (au nom du président de cette commission indépendante). Mobilisation de l’église publique pour que des crimes similaires ne se reproduisent plus.

Le hashtag #MyChurchToo a rapidement atteint les trois principales tendances de Twitter, explique Ervan Le Morhedec, combien de personnes veulent un vrai changement et un vrai renouveau de l’église. Aucun mouvement n’a encore émergé. Les catholiques actifs n’ont pas d’orateur ni de revendications particulières. Cependant, les contributions de la série montrent un soutien aux victimes et une colère face à la négligence et au silence de certains membres de l’évêque français.

Comme vous pouvez le lire dans les entrées, entre autres choses, de nombreux médias ne se soucient que de la “crucifixion des évêques”, mais pas pour le vrai bien de l’église. « En attendant, pour de nombreux laïcs, nous voulons que l’Église assume la responsabilité de notre vie et de notre avenir et y participe activement » – soulignant les organisateurs du processus, soulignant que le synode initié fait partie de la chemin de la responsabilité. Pape François dans toute l’église.