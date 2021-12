Les attaques contre les catholiques se multiplient en France. Leurs communautés sont-elles en danger ?

L’environnement social en France est très tendu. Elle est en proie à des facteurs politiques et économiques et à des divisions sociales. C’est pourquoi Matthieu Rouge, évêque ordinaire de Nanderre, déclare que les chefs religieux et tous les croyants doivent être très vigilants et contribuer au respect mutuel et à la détente. Le 8 décembre, dans une église de la ville, des islamistes ont attaqué le cortège de Marianne.

L’évêque Rouge a reconnu que l’attaque contre le rassemblement était un signe d’islamisme radical. Cependant, il précise qu’il n’est pas clair quel était le véritable objectif des occupants. Ils peuvent n’avoir aucune origine religieuse, mais seulement entraîner des divisions sociales.

Dans une interview à l’hebdomadaire “Famille Chrétienne”, l’évêque de Nanterre admet que des événements chaotiques se produisent parfois dans son diocèse, mais généralement aucun problème majeur ne se produit dans les lieux de culte. Les croyants, en revanche, sont plus à risque, en particulier ceux qui vivent dans de grands appartements. Certaines personnes me disent qu’elles ou leurs enfants subissent parfois des attaques verbales qui les offensent ou les harcèlent en raison de leur foi chrétienne, dit Mgr Rouge.

Souligne la nécessité de veiller à ce que les chrétiens de France puissent jouir pleinement de leur liberté religieuse, y compris en exprimant leur foi à l’extérieur, par exemple lors de processions. D’autre part, il est également nécessaire de lutter pour un nouveau style de relations interreligieuses. La conversation entre chrétiens et musulmans ne se déroule pas seulement au niveau du locuteur. Toute la communauté doit être impliquée.