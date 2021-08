L’entrée est interdite aux personnes non vaccinées. Carrefour, Achen, Leclerc et Ikea en France. Quand en Pologne ?

A partir du 16 août, dans de nombreuses provinces, de nombreuses régions ne pourront plus entrer dans un centre commercial sans carte sanitaire. Si quelqu’un part en vacances dans la région bordelaise, vous ne pouvez acheter nulle part sans un certificat de vaccination approprié ou un test négatif. C’est peut-être aussi en Pologne. Le ministre Nietzsche met en garde, et annonce que les grands réseaux s’adapteront à ses décisions.

Les plus grandes chaînes de supermarchés françaises, connues en Pologne, contrôlent leurs clients à l’entrée

Sans un laissez-passer avec preuve de vaccination ou d’infection non corona, leurs limites ne peuvent pas être dépassées

C’était un geste forcé du gouvernement d’Emmanuel Macron, qui lutte contre la quatrième vague de l’épidémie. Après tout, des centaines de milliers de Français manifestent sous la forme d’une interdiction

Ces mesures sont conformes à l’annonce du ministre Nietzsche sur RMF FM selon laquelle de nouvelles restrictions ne s’appliqueront pas aux entreprises dont les employés et les clients sont vaccinés.

De nombreuses informations de ce type peuvent être trouvées sur la page principale d’Onet.pl.

A partir du 16 août, l’entrée dans de nombreux hypermarchés français est réservée aux membres du club. Un club libéré du vaccin et du virus corona. Il vous suffit de donner votre QR code accompagné d’un double vaccin, ou d’un test PCR négatif ou d’un test d’antigène effectué il y a 72 heures ou d’un certificat de récupération et vous êtes prêt à faire vos courses.

“Après avoir inspecté l’entrée Les clients peuvent se déplacer librement dans les centres commerciaux et les magasins “- rapporte le portail France Bleu, qui écrit sur les centres commerciaux de Gironde Profector. Trois centres commerciaux de la chaîne Carrefour w Lormont, Marinac et Beckles, Trois Achen w Bordeaux et Pauliac, Deux E.Leclerc w Sainte-Eulalie i Saint-Médard-en-Jalles i Ikea w Bordeaux.

Nous avons demandé aux antennes polonaises de ces réseaux s’il s’agissait de leur initiative personnelle ou décision de gestion dans la lutte contre l’épidémie.

– Activités du marché français et Ils ont une formation administrative. Selon les médias français : Mercredi 11 août, le porte-parole du gouvernement Gabriel Atala a annoncé à l’issue du Conseil de santé que la lutte contre la quatrième vague de Covit-19 était une priorité pour les secteurs avec un taux d’infection supérieur à 200. Cas pour 100 000 habitants, ils doivent désormais utiliser le Pass Santé dans les centres commerciaux d’une superficie de plus de 20 000 mètres carrés. Cela s’applique à toutes les chaînes – explique Hannah Benadovich du département du développement et de la communication d’Achan Bolska.

Voir également: Y a-t-il des avantages uniquement pour ceux qui ont été vaccinés? Le médiateur a une voix

À travers la France, la pratique couvre déjà 143 centres commerciaux – Informe le portail lalsace.fr. Carrefour et Achen sont en tête de liste. Où peuvent-ils acheter des articles de base non vaccinés ?

Il leur reste les petites boutiques des chaînes citées plus haut ou les boutiques allemandes Little et Aldi. Le premier a déjà dépassé 1,5 mille. Magasins en France, ce qui est proche de la troisième place sur le marché français de la chaîne Intermark.

Quand en Pologne ?

C’est interdit en France L’effet de la quatrième vague d’infection. Deux doses du vaccin (ou un moderna) ont déjà absorbé 52,6 pour cent. Habitants, la quatrième vague y prend de l’ampleur. La semaine dernière, le nombre de cas quotidiens a dépassé les 20 000. – Le nombre maximum depuis avril, et le nombre de morts approche la centaine par jour – Le nombre maximum depuis juin.

Et en Pologne ? 18,2 millions de personnes sont complètement vaccinées, soit 48,1 pour cent. Communauté. C’est le même pourcentage qu’en Suisse. En Pologne, en revanche, la situation épidémique semble s’apaiser par rapport à la France. 221 nouveaux cas de virus corona ont été signalés mardi.

Selon le ministre de la Santé Adam Nidzeilsky, 86 pour cent. Bien que les cas soient les moins dangereux, la variante delta (indienne), les vaccins fournissent moins de vaccins que les mutations précédentes, mais ces derniers jours, le nombre de cas n’a dépassé que deux cents, et il y a des jours où personne ne meurt de COVID19.

Cependant, les nouvelles restrictions imposées en France étaient conformes aux déclarations du ministre Nietzsche. Il met en garde contre une quatrième vague et une restructuration serrée de l’économie.

– Nous serons guidés par le principe que les individus vaccinés acceptent le moins possible le coût des actions de ceux qui ont abandonné le vaccin, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été vaccinés. […] Cela signifie que les entreprises peuvent le prouver Les travailleurs vaccinés, par exemple, ne seront pas soumis à cette épreuve, Les contrôles. Idem pour les clients – Le ministre Nidzilsky a récemment annoncé à la radio RMF FM.

Le ministre a noté que toute restriction devrait être introduite immédiatement dans toutes les provinces, mais en cas de nouveaux conflits entre les régions, des décisions pourraient être prises en fonction de la taille du vaccin corona, même pour les écoles privées.

– C’est une décision à long terme, mais Je ne peux pas complètement exclure une telle variation – Ainsi, fin juillet, le porte-parole du gouvernement Piotr Mர்ller a parlé de la soi-disant introduction du modèle français.

Comment les chaînes de vente au détail en Pologne se rapportent-elles à cette possibilité ?

Achan retail Polska se conforme à la lettre de la loi en vigueur en Pologne, en tenant compte des directives de l’inspecteur en chef de la santé, du ministère de la Santé et du ministère du Développement concernant la situation épidémique – a déclaré Hannah Benadovich.

En Pologne, nous sommes toujours soucieux de la sécurité et ajustons nos décisions conformément aux réglementations gouvernementales. Nous agissons toujours conformément aux lois et règlements en vigueur en Pologne – Ikea se réfère au bureau de presse de retail Polska.

Le service de presse de Carrefour Polska n’a pas souhaité commenter l’affaire. Le service de presse de la branche polonaise d’E.Leclerc n’a pas répondu.

Doit-on livrer le Covit Pass pour entrer dans le centre commercial dès la France ? Tout dépend de l’évolution de l’épidémie et si le gouvernement décide de suivre les règles strictes introduites par le gouvernement du président Macron.

Ceux-ci ont trébuché Forte opposition d’une partie de la communauté. Les manifestations contre les restrictions dans les rues de France ont récemment attiré des centaines de milliers de personnes

En France, à l’exception de plus de 20 000 centres commerciaux. Mètres Les cartes de santé, entre autres, s’appliquent au divertissement et à la culture, dans les trains longue distance et dans les restaurants et les cafés.