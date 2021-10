Leçons de politique de Ketroik – iFrance – France

Article lancé : 23 octobre 2021

Magazine affilié non parisien

Plus précisément : cours sur Jersey ketroik et formation “culture” à la pensée et à la politique. C’est le titre complet de la conférence, qui se tiendra à Paris du 28 au 30 octobre. Ce sujet est plus pertinent, surtout en période de troubles politiques croissants, car nous n’avons pas encore appris la “leçon” du créateur de la nouvelle école de pensée sur la Pologne – elle attend d’être mise en œuvre. « Il me serait plus facile de fermer les yeux si les hypermétropes arrivaient au pouvoir en Pologne. Je ne vois pas de telles personnes », écrivait le duc de Maçons-Lafit avant sa mort.

Organisateurs de la conférence : l’association Kuldura de l’institution littéraire parisienne, le Centre culturel polonais Sorbonne-Université, le Centre des sciences de l’Académie polonaise des sciences à Paris et l’Institut national du Mémorial. Les deux premiers jours de la session se dérouleront à la gare PAN à Paris (en ligne), le troisième (standard) – sur la sorbonne. Il y aura des interventions des professeurs Norman Davis (Oxford), Christoph Bomian (CNRS) et Daniel Beauvois (Université Paris 1), ainsi qu’une projection du film : Jersey Kiapsky parle de Jersey Keitroy.

Le premier jour, une discussion sur le « nouveau paradigme de la pensée politique polonaise » est prévue. Les titres de ses discours sont les suivants : « Culture » dans les cercles de l’élite américaine (1948 – 1958) ; 1951, c’est le début de l’orientation politique de la « Kultura » ; “Kultura” face à la question ukrainienne et aux relations interpersonnelles, une autre fois sur la réconciliation polono-ukrainienne. Aussi : contre l’hostilité. L’environnement allemand et polonais-allemand de Jersey Keitroik et la politique occidentale de la “Kultura” persane à la lumière de la lettre de Jersey Ketroik et Zibiknev Presiasky 1956 – années 1990.

La « Culture » a atteint le rôle d’un centre politique autonome par étapes de sa propre hiérarchie politique. L’auteur, dans sa froide analyse, a prédit la chute de l’impérialisme soviétique. Il a prédit que l’Europe ne pouvait se reconstruire qu’en tant que fédération et que notre partie du continent devait être collective. Dès 1951, le manifeste démocratique « Kuldura » incluait « les zones libres et nationales d’une Europe unie ». Avec Miyroszewski, il a développé le concept de la politique orientale polonaise “ULP”, qui a reconnu la souveraineté de l’Ukraine, de la Lituanie et de la Biélorussie en tant que Ressuscité d’Od polonais, ouvrant la voie à la dépendance de la Pologne vis-à-vis de la Russie.

Une Ukraine indépendante est plus précieuse pour notre sécurité et notre indépendance que l’OTAN. Être dans l’OTAN, donc – s’il y a une menace sérieuse – cela prendra fin en 1939. Nous pouvons compter sur l’action humanitaire et la sympathie, rien de plus. Nous ne pouvons pas être clients des États-Unis ou de toute autre superpuissance. Notre objectif principal devrait être la normalisation des relations polono-russes et polono-allemandes, tout en protégeant l’indépendance de l’Ukraine, de la Biélorussie et des États baltes (…). La politique polonaise a échoué aux élections de l’élite. Je n’associe ma foi qu’à la douleur de l’Europe et de la jeunesse. Le processus d’intégration européenne est en train de changer la mentalité de l’État. Sans aucun doute, il y a beaucoup de progrès dans ce domaine. Les États abandonnent toute l’étendue de la souveraineté au profit d’une politique européenne commune. La Pologne, fondée sur son alliance avec ses voisins, doit devenir le centre des changements géopolitiques, qui doivent jouer un rôle particulier en fonction de sa taille géographique ou de son potentiel économique.

Les présentations du deuxième jour de la conférence seront intéressantes : « La culture » et ses relations avec les intellectuels français. Ou : “Vous êtes vraiment le salut du monde” – Lettres sur les âmes de Józef Czapski et Czesław Miłosz, ou : Leopold dans “Kuldura” Votre magazine international.

“Choux de Bruxelles”. Je me souviens de ce que Léopold Anger a dit à propos de “Kuldura” lors de la réunion anniversaire à Lafayette, qui “a mis les poteaux devant le miroir et leur a dit de se regarder. La photo n’est pas si belle et n’a pas beaucoup changé. C’est pourquoi la culture est une barrière, c’est la plus grande insulte politique et morale à ce qui se passe en Pologne.”

Le troisième jour, le débat se déplace à la sorbonne, la salle des octes. Plus de sujets à l’ordre du jour : En France, l’Occident et les voies de la liberté d’expression. Anna Bernhardt, présidente de l’Association des institutions littéraires Guildura et de la Fondation culturelle de Paris, s’exprimera sur les troupes françaises dans les « archives culturelles ». Ils sont uniques et figurent sur la liste Mémoire du monde de l’UNESCO. L’après-midi, la conférence accueille les participants au siège de l’Institut littéraire de Mycènes-Lafitte. Là, le rédacteur en chef du magazine d’après-guerre le plus important d’un demi-siècle, a joué un rôle clé pour surmonter la section post-Yalta du monde, un souvenir de son étude : Peace, Cool ! (Chut, on se noie !) Cela vient de la couverture du dernier numéro de Le Gamba, co-produit par Albert Camus, un des styles “Kultura”.

Il n’a pas coulé. Mais il n’a pas réalisé la république de ses rêves. Il ne se faisait pas d’illusions : la nation polonaise était terrible, dit-il, mais a immédiatement dit que chaque nation était terrible. – Si j’avais dix ans de moins, j’irais en Pologne et serais président. L’élite politique a échoué. Elle est frustrée et ne jouera plus un rôle majeur. Danger frustration, découragement et méfiance du pouvoir. Une telle situation peut conduire à une éruption incontrôlée.

Il a vu la dépression de la classe politique, le nationalisme et le sectarisme s’orienter vers un pays religieux. Il a lutté contre les peurs nationales : le mythe de la victime, les préjugés antisémites, le culte de la supériorité morale. Comme le prince Lambert sur l’île de Saint-Louis, le prince Sartorisky a un jour créé le microcosme de la Pologne libre de Mycènes-Lofit. A la Table et au cimetière de Giedroyc, un poème d’Agnieszka Osiecka attire l’attention, se terminant par les mots : Le privilège de ceux qui vous ressemblent – dans l’histoire et dans un honneur éternel. Vous l’apprécierez.

Une condition. La leçon de politique de Giedroyc doit enfin se faire sans illusions, préjugés ou peurs nationales, afin de voyager en toute sécurité depuis les “eaux de Pologne” – des eaux libres sages, respectueuses des lois et tolérantes.

Lesek Turkievitch

Très populaire

Voir également