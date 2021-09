L’échec de la France à fournir des sous-marins à l’Australie. Une opportunité est créée pour la Pologne

La semaine dernière, les premiers ministres d’Australie, Scott Morrison et de Grande-Bretagne, Boris Johnson et le président américain Joe Biden ont annoncé la création de l’accord de sécurité AUKUS. Ces pays ont coopéré étroitement dans le domaine de la défense pour contrer l’influence croissante de la République populaire de Chine dans la région indo-pacifique.

La première coentreprise d’AUKUS consiste à construire huit sous-marins à propulsion nucléaire pour la marine australienne (RAN). En conséquence, le gouvernement de Canberra s’est retiré d’un contrat de plusieurs milliards de dollars pour la fourniture de 12 sous-marins de la flotte de construction navale française.

– Les Britanniques, les Américains et les Australiens savent qu’un géant est en train d’émerger et qu’il faut l’arrêter. Dans le cas de la France, quant à elle, il n’est pas clair si elle veut s’inscrire dans cette stratégie ou jouer une fois contre les Américains et contre la Chine dans la région indo-pacifique. Dans une telle situation, l’Australie a vu plus d’avantages à coopérer avec les États-Unis par rapport à la France – explique le commentateur du quotidien français Zbigniew Stefanik.

En réponse, Paris a décidé de convoquer ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Quelques jours plus tard, cependant, une conversation téléphonique s’ensuit entre le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron. Les deux dirigeants ont convenu de renvoyer l’ambassadeur de France à Washington la semaine prochaine.

Il était naïf de penser qu’un changement à la Maison Blanche modifierait la politique étrangère américaine dans la région Asie-Pacifique. Le président Joe Biden poursuit la politique de Donald Trump sur la Chine – Zbigniew Stefanik

Les échecs de Paris, comme la rupture du contrat de fourniture de sous-marins à l’Australie, ont fourni une opportunité à d’autres pays, dont la Pologne. Rappelons que dans le cadre du programme naval Orca, la marine polonaise souhaite acquérir trois sous-marins. La partie française propose de fournir des sous-marins Scorpion dans le cadre de l’accord.

– Ce n’est qu’une question de capacités de négociation des deux alliés et de savoir si la France perdra son ton et sa valeur, et la Pologne sera intéressée – dit l’expert sur la France.

Une autre option consiste à fournir un système de gestion de navire de guerre sous le nom de code MIECZNIK acheté pour la marine polonaise. Groupe Polska Zbrojeniowa SA, PGZ Stocznia Wojenna sp. Le consortium, composé de Z oo et de Remontowa Shipbuilding SA, a sélectionné quatre partenaires potentiels du consortium PGZ-MIECZNIK. . Quatre partenaires, dont l’espagnol Navandia, l’italien Leonardo, le suédois Chap et le français Thales, sont passés à l’étape suivante.

La France perd du terrain dans le monde, et l’Europe pourrait devenir la destination de Paris pour recevoir ses partenaires, dont le ministère de la Défense et de la Défense. C’est important car Emmanuel Macron veut être fier de ses réalisations à l’approche de l’élection présidentielle d’avril 2022. Celui-ci peut être préféré par d’autres au Président français du Conseil de l’Union européenne (1er janvier – 30 juin 2022). En outre, le Sommet européen de la sécurité, le Sommet européen de la sécurité, doit être convoqué prochainement. En outre, des mesures sont prises pour développer une stratégie de sécurité de l’UE.

Quant aux Américains, l’Europe n’est plus une priorité et la France peut en profiter. Cependant, Paris doit changer son comportement, qui est dominé par des problèmes avec ses alliés – note l’expert sur la France.

Par ailleurs, il existe un intérêt croissant pour les équipements militaires français dans certains États arabes et en Inde. Cette semaine encore, le président Emmanuel Macron s’est entretenu par téléphone avec le Premier ministre indien Narendra Modi au sujet de la coopération dans la région indo-pacifique. Les médias indiens ont émis l’hypothèse que la question de l’approvisionnement en sous-marins de la marine indienne en collaboration avec l’industrie navale française pourrait avoir été soulevée au cours de la conversation. Selon le rapport du SIPRI, l’Inde est le premier client de l’industrie française de l’armement. En 2016-2020, l’expertise sur les équipements militaires français était supérieure de 21%. L’Egypte était deuxième (20 %) et le Qatar troisième (18 %).