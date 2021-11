Le président Andrzej Duda s’est entretenu avec les présidents français et lituanien

Les présidents polonais et français “se sont entretenus au téléphone de la situation à la frontière orientale de l’Union européenne”. “Le président Duda a remercié la Pologne pour son soutien et a annoncé que la Pologne défendrait fermement ses frontières (et celles de l’UE)”, a écrit le président sur Twitter.

Il a ajouté : “Les deux dirigeants ont discuté de divers scénarios pour aider les immigrés, dont des milliers sont du côté de la Biélorussie”. “Ils ont annoncé de nouvelles consultations entre la Pologne et la France sur la crise causée par Loukachenko”, a écrit Kumos. « À ce stade, l’unité de l’UE est importante », a-t-il déclaré.

Le leader du BPM a également déclaré que le président Duda s’était déjà entretenu avec le président lituanien. “Nos filiales, qui ont été touchées par l’attaque hybride du régime de Loukachenko, sont totalement solidaires les unes des autres et parlent d’une seule voix”, a écrit Kumos.