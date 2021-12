Le Picaro : la France s’oppose aux mercenaires de Wagner au Mali

Le Figaro écrit lundi que malgré la pression de Paris pour mobiliser l’Europe face aux mercenaires de Wagner liés au Kremlin, les discussions entre le régime malien et les Russes se poursuivent.

Depuis l’annonce de bonnes relations entre l’entreprise mercenaire russe Wagner et l’armée malienne, Paris tente d’empêcher l’opération des mercenaires du Kremlin à Bamako, que le quotidien français considère comme une “ligne rouge” dans les relations entre la France et Malik.

« Il ne peut y avoir de coopération entre les soldats français et les mercenaires de Wagner sur un même territoire », ont soutenu l’Elysée et le ministère des Affaires étrangères il y a quelques semaines.

Désormais, Paris a assoupli sa position. Le Figaro écrit que la coopération avec les mercenaires russes est toujours considérée comme “inacceptable”, mais qu’il n’est plus question pour les soldats français de quitter le Mali.

“La sortie risque d’échouer, et comme l’Afghanistan, ce sera un cadeau pour les Russes”, a déclaré au quotidien un ambassadeur de France. « Avant tout, le régime militaire veut conserver le pouvoir. Nous avons posé les conditions de ce régime, mais les Russes de Wagner sont prêts à les aider à survivre », a poursuivi le diplomate. Il existe des liaisons directes entre Junda et Wagner. Les débats tournent désormais autour des questions financières. L’implication des mercenaires est estimée à 10 millions de dollars. La junte militaire est-elle prête à renoncer à ses intérêts dans ses mines, à mettre en péril le budget de l’État et à risquer de perdre l’aide internationale ? – Le diplomate est surpris.

Au Sahel, le quotidien conclut que la France fait confiance à l’Europe pour s’opposer aux wagnéristes.

Le Figaro indique que 27 pays de l’UE se préparent à imposer des sanctions à Wagner lors du prochain Conseil des Affaires étrangères du 13 décembre et à fournir une aide de 24 millions d’euros à l’armée malienne pour rompre la coopération avec le groupe Wagner.

Le Parlement européen a appelé les nations africaines à rompre tout lien avec Wagner. Les pays voisins devraient également être réticents à coopérer avec le prochain sommet de la Communauté économique des pays de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) le 12 décembre. Selon une source proche du dossier, ces pressions internationales ont provoqué des “réticences” au sein du régime militaire malien. Paris a tout fait pour maintenir au Mali les pays appartenant aux forces opérationnelles européennes Takuba, analyse quotidiennement.

Le journal rappelle que le Premier ministre estonien Gaja Gallus en a parlé au président Emmanuel Macron lors d’une visite à Paris la semaine dernière.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Estonie quitterait le Mali si Wagner venait, le Premier ministre a répondu : « C’est un sujet difficile. Si Wagner s’installe au Mali, notre participation deviendra plus sensible politiquement. Mais la Russie utilise Wagner pour diviser l’Europe. Si les Européens quittent le Mali, la Russie gagnera, ce n’est donc pas le moment de donner ce signal.

Katharsina Stango (PAP) de Paris

