Article lancé : 1er janvier 2022

Au Moyen Âge, la Bourgogne, avec l’Angleterre, était considérée comme la patrie des meilleurs archers d’Europe. Mais plus tôt, déjà au 6ème siècle avant JC, les raisins étaient cultivés ici. Des siècles plus tard, des vignes sont apparues sur une partie de ces terres – en Côte d’Ir, d’où venaient les anciennes feuilles de Bourgogne. Les cisterciens de l’abbaye de Cytax et les bénédictins de Clooney ont largement contribué à l’art de la vigne et de la vinification. Mais ravir votre palais ne s’arrête pas avec un verre de vin.

Les plats bourguignons sont considérés comme les meilleurs de France. Les stars à part entière des meilleurs maîtres de l’art culinaire ont leurs restaurants. La capitale de la région, Dijon, est célèbre pour sa variété de graines de moutarde – des bouillons doux traditionnels avec des graines de moutarde à la moutarde, les boulons, l’espresso et le champagne avec du vin rouge de pinot noir. Dijon est également connue pour ses biscuits au pain d’épice, qui contiennent de l’anis, du zeste de citron, du gingembre et de la cannelle, et sont également connus pour leur jus de mûre très épais, presque crémeux. Félix Gir, chanoine et homme politique (il fut maire de Dijon), est un apéritif apprécié en raison du vin ajouté. C’est pourquoi cette boisson est communément appelée crème. Il se décline en deux variantes – régulière, à base de jus de mûre, ou la version royale, c’est-à-dire Gir Royal. Au lieu de vin, les verres sont remplis de champagne sec ou de vin mousseux local. La Bourgogne est célèbre pour ses délicieux escargots, qui sont servis dans des coquilles et recouverts de beurre avec beaucoup de persil haché. Les escargots sont souvent nourris de basilic ou d’autres herbes pour leur donner un arôme et une saveur supplémentaires.

Les chefs le recommandent

Canard farci au genièvre, lait de pomme de terre et fleurs de jasmin. Coquilles Saint-Jacques ou St.. James, rôti des deux côtés pendant plus de 30 secondes. Honte à eux seulement. Ils sont servis avec de la purée de potiron, du vinaigre légèrement balsamique et du persil d’olive. Un autre concept des alchimistes de la cuisine locale est le foie de canard, qui est crémeux et cuit à la vapeur, puis servi avec de la gelée à base de vin et de crème de groseille. Auparavant, le foie gras trempé une nuit dans du lait pouvait traditionnellement être servi avec des figues et des oignons au vin blanc. Le vinaigre de cerise aux câpres a des recettes très simples, mais moins élégantes comme les cuisses de grenouilles ou le cosplay de tomates avec sorbet et moutarde piquante. Faire une crème très épicée à partir de feuilles de radis vert est une idée peu commune. Cela a l’air bizarre, mais s’il est traité correctement, c’est un goût limite et original. La Bourgogne est célèbre pour ses nombreuses variétés de fromages, dont la production est grandement aidée par les moines des monastères locaux, dont les Cîteaux et les Cisterciens. Espèce la plus populaire: St.. Florenten, très spécifique, saveur intense et Epoisse, le sel et l’eau-de-vie locale la plus populaire – Marc de Bourgogne – est dans de nombreuses variétés. À leur tour, il existe de nombreux vins, chacun associé à une partie spécifique de la région. Les plus appréciés sont les vins issus des vignobles d’une trentaine de villages de La Côte de Nuits, Mâcon, le magnifique Chablis Blanc et enfin La Côte de Beaune. Le marché aux vins de renommée mondiale se déroule en novembre dans l’ancien bien-être du XVe siècle, et le prix de certains vous donnera le vertige. Tous les profits de la vente aux enchères iront à l’association caritative. Bonne année!

Marek Presinsky

Très populaire

