Le mur de l’UE derrière la France dans son différend avec les États-Unis. Il s’agit de sous-marins

ONU Lors d’une visite à New York en marge de l’Assemblée générale, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a estimé que l’UE avait miné la confiance entre ses partenaires sans consulter sur les projets de conclusion d’un accord AUKUS avec ses alliés dans l’UE. . Dans le même temps, le chef de la diplomatie de l’UE, Joseph Borel, a déclaré que les ministres des Affaires étrangères de l’UE, réunis à New York, avaient exprimé leur soutien à la France dans son différend avec les États-Unis.

Joseph Borel

/Jason Charbon /PAP / EPA

Dans le comportement américain, “nous voyons une traînée vicieuse de réactions communes à l’ère que nous pensons être récemment révolue”. Jean-Yves Le Trian, chef de la diplomatie française, a déclaré. Il a également souligné que la violation de l’accord de fourniture de sous-marins français à l’Australie et la mise en place de la coalition de sécurité AUKUS sans en informer les alliés européens “oblige une réponse sérieuse à ces derniers”.

Outre la violation d’un contrat commercial – ce qui soulève notre plus grande préoccupation – un écart brutal, inattendu et indescriptible – les soucis d’abord Saper la confiance dans les relations entre partenaires – Dit le chef de la diplomatie française. Après tout, l’alliance ne cache pas les prévisions, l’interprétation mutuelle de la situation, ainsi que les négociations et quoi que ce soit de l’autre partie. – Il a argumenté.

Selon lui, la crise actuelle des relations franco-américaines « demande des explications » du côté américain. Il s’agit d’une condition préalable à la poursuite des rapports.

READ Best Manger En Pleine Conscience: les meilleurs choix pour tous les budgets Controverse sur les navires nucléaires. La réunion des ministres de la défense de France et de Grande-Bretagne a été annulée

Cependant, le chef du ministère français des Affaires étrangères n’a pas précisé si le président français Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden se parleraient au téléphone dans les prochains jours. Il n’a pas exclu la possibilité d’une telle conversation à l’avenir. Il a également informé les journalistes Il n’avait pas prévu de rencontrer son collègue américain Anthony Blingen lors de l’Assemblée générale de l’ONUCependant, comme il l’a noté, “Bien sûr, nos trottoirs passeront certainement.”

Le ministre français n’a pas caché sa déception face à l’exclusion des partenaires européens de la nouvelle initiative stratégique américaine dans la région indo-pacifique. Il a insisté Selon Paris, la politique de Washington à l’égard de la Chine est “très conflictuelle”.. Les pays européens doivent proposer une stratégie alternative – basée sur la concurrence avec la Chine, parfois – comme il l’a dit – “il faut se muscler”.

À la fois Dirigeants diplomatiques de l’Union européenneRéuni à New York lors de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Ils ont soutenu la France dans son différend avec les États-Unis Sur les sous-marins. Cette information a été fournie par le chef de la diplomatie de l’UE, Joseph Borel.

Comme l’a noté la haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Le soutien de 26 ministres n’est pas clair.

Dans les relations entre Paris et Washington, il y a eu récemment une grave crise lorsque l’Australie s’est retirée de l’accord d’achat de sous-marins en France dans le cadre du renforcement de la coopération avec les États-Unis.

Le 15 septembre, Washington, Londres et Canberra ont annoncé un nouvel accord de sécurité tripartite appelé AUKUS entre l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Dans ce cas, Canberra a signé un accord de négociation de plusieurs mois avec la France d’une valeur de 40 milliards de dollars pour acheter des sous-marins conventionnels au Navy Group. Les Australiens veulent construire leur flotte à partir de sous-marins nucléaires fabriqués aux États-Unis.