Le meilleur retour de l’art – iFrance – France

Avant de le voir là-bas, en fait, j’ai besoin d’être vacciné. Un vaccin particulier, car le « vaccin contre la Présence absurde » – les organisateurs de concerts au Théâtre Edgar – soutiennent que la partie anarchiste, dédiée au poète et compositeur de la Mort. Ils disent que ne pas prêter attention à la présence serait un péché de mort. Cela ne vous plaira peut-être pas, mais vous devriez écouter. L’heure est à la douce France. Les amis d’abord, l’amour sur les bancs de la ville ou

Les héros de Christoph Warlikowski, qui a transformé l’opéra du XVIIIe siècle de Klux “Igenia in Tourism” en réalité de la maison de retraite d’aujourd’hui, reposent toujours dans cette tombe. Sa prisonnière âgée, intitulée Iphigénie de la mythologie grecque, expérimente pour la dernière fois le rêve de sa vie qui a perdu son sens ultime. Agatha Pusek a joué son rôle aux côtés de la chanteuse Tara Erard. Warlikowski a joué à l’Opera Corner pour la troisième fois. Dans son spectacle précédent, (A) était basé sur les textes anciens des tragédies de Polonia, Eschyle et Euripide (également Coetzee, Tagore et Hannah Crawl), qui ont disparu avec les héroïnes Iphigénie, Alceste et Apolonia Machiasca. Les Juifs. Le réalisateur polonais est connu à Paris. Il y a de nombreuses années, il a mis en scène la pièce de Williams “A Streetcar Named Desire” sur Odéon, qui était remplie de citations de Platon et de Sophocle, avec Isabel Hubert et Andrzej Zaira.

L’opéra Cornier se trouve près du centre de Pompéi, où Georgia O’Keefe, pionnière de l’art abstrait américain, est décédée il y a 35 ans. Cent peintures, dessins, photographies. Les thèmes réalistes, en particulier les fleurs, sont mélangés dans des formes abstraites, dont certaines sont érotiques. Dans les années 1960, l’œuvre du peintre est associée au mouvement des artistes féministes. Son mari est le célèbre photographe Alfred Steaklitz, propriétaire de la 291 Gallery à New York. O’Keefe a été la première femme à être exposée au Museum of Modern Art (MoMA) de Manhattan. Aussi, certaines stations du métro parisien affichaient d’autres fleurs, comme les cerisiers en fleurs de Damien Hirst, dans le cadre de la Fondation Cartier. Une série de 30 peintures sur la beauté et ses faiblesses. Arbres en fleurs dans le ciel sans nuages ​​dessinés dans des gestes arbitraires. Première exposition d’un artiste anglais d’avant-garde en France. Hearst était célèbre pour son œuvre pour Dieu, représentant un crâne humain en platine recouvert de diamants ; Précédent – Cycle d’histoire naturelle, qui comprend des animaux morts et mutilés noyés dans le formol.





Il y a deux dialogues artistiques. Cette exposition-dialogue de ce sculpteur et peintre suisse avec des œuvres d’art égyptiennes antiques des collections du Louvre – d’abord à l’Institut Géocomte. L’auteur de l’emblématique “Walking Man” est passé de l’énergie erratique du chaos à la mort, inspiré par l’antiquité égyptienne, qui l’a inspiré tout au long de son œuvre. La deuxième conversation a lieu au Musée d’Orangeri. Conversation de Deux Mondes – 50 Peintures : Sam Soutin, un artiste maudit, un étrange chanteur qui lutte contre les dérives de la bohème parisienne, et Willem de Kooning, le représentant américain de l’expressionnisme abstrait. L’art de Soutin a une vie d’anticipation de la douleur, de la pauvreté, de la misère et du bonheur. Elle est harcelée, harcelée et brille d’une couleur audacieuse comme lui. “Je suis folle de lui”, a déclaré Kooning avec enthousiasme, en regardant l’effet de cette “folie” sur l’orang-outan. La série “Femmes” en particulier est une torsion sur le travail américain sous l’influence d’un peintre juif. Expressionnisme qui relie l’image à l’abstrait. Couleurs sauvages. Les peurs sexuelles se transforment en un « paysage en tant que femme », qui se mélange à l’arrière-plan abstrait.

L’exposition a été retardée en raison du couronnement des œuvres de Soutin au Musée juif de Sakhaline, Motikliani, Soutin … Corona. Ligne pointillée dans le titre m.in. Moss Kissling, Jules Baskin, Jack Lipsitz, Mela Mutter. L’exposition rend hommage à la Bohême juive, partie de l’Ecole de Paris 1905 – 1940, et plus particulièrement à Amedeo Modicliani lors des célébrations du centenaire de sa mort en janvier de l’année dernière. Un autre artiste est décédé l’année dernière – Cristo, qui a installé l’emballage bleu argenté sur l’Arc de Triomphe sur la place des étoiles et a construit un monument avec des milliers de mètres de paperasserie. A quelques kilomètres de cette installation, au 44 Ru Faberge Montmart, “Le Monde des Banques”, un voyage artistique à travers le monde des œuvres de cet artiste de la ville des plus mystérieux est présenté. Peintures murales célèbres. Une centaine d’œuvres des Britanniques, dont une femme triste qui s’est présentée à la porte de la salle de concert du Bataklan après l’attentat terroriste de 2015. L’exposition a coïncidé avec le début d’une enquête sur 20 personnes accusées d’être complices de ces attentats tragiques (130 tués, 350 blessés).

“Temps étranges” – Salvador Dali l’a appelé le temps qu’il a vécu. sont-ils passés ? Le créateur des girafes en feu et des horloges molles mesure le temps qu’il faut pour tout avaler, et ce créateur a pris Adlier des Lumières, où se déroule l’exposition multimédia et étonnante “Dolly, Endless Puzzle”. J’ai déjà écrit à ce sujet, donc j’attends un autre. Peut-être que… le voyage est ma catharsis. C’est le titre prometteur de la conférence au Théâtre Elizabeth Cerzuk à Paris (1er octobre), qui précédera le Festival des Formes Intenses. Catharsis. Purification! Ne devons-nous pas le sauvegarder et le sécuriser ?

