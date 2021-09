Le Grand Prix de France l’an prochain ? Les organisateurs peuvent faire d’une pierre deux coups

Depuis quelques jours, la France est sur les lèvres du monde à toute allure. Merci pour la première promotion à la Grande Finale du Speedway of Nations. Le “tricolore” n’est jamais allé aussi loin, et qui sait s’il aspirera même à remporter l’étape à Manchester. Comme si cela ne suffisait pas, fin juillet, le duo David Belego et Dmitry Berke est devenu le meilleur des Championnats d’Europe. Le duo le plus performant n’a pas donné sa chance à de nombreuses équipes de classe, dont la Pologne.

Le jeu noir se développe à un rythme incroyable dans le pays où se déroule la scène. En plus d’une ligue qui fonctionne bien, les joueurs individuels ont été prêts à exploiter de plus en plus au fil des ans. En fait, David Pelego fera ses débuts au PGE Ekstraliga l’année prochaine, ce qui était presque impensable il y a quelques années. Nous y verrons le Grand Prix dans quelques temps. La première opportunité se présente à la saison 2022, lorsque le nouvel annonceur, American Discovery, prend le contrôle du cycle.

Envoyer les seize meilleurs coureurs de speedway du monde en France est-il risqué dans une douzaine de mois ou plus ? – Je pense que c’est une bonne idée. Une entreprise polonaise travaillant avec un nouveau promoteur doit organiser un concours dans un pays qui produit les graines de la vitesse extrême. Si non, quand obtenir de nouveaux marchés maintenant ? Cependant, la question de savoir qui et comment sera impliqué déterminera le succès de l’entreprise – a déclaré Zasek Kumowski, ancien directeur marketing de Stall Corso, dans une interview avec Interia.

Le plus grand défi pour les personnes impliquées dans le projet est sans aucun doute de trouver le bon endroit puis de promouvoir efficacement l’événement afin qu’un maximum de fans se présentent sur le stand. – Un match sur un terrain de foot sera quelque chose ! De la jonque habituelle, je ne mentionnerai que Mormonday. Il n’y a pas de grandes tribunes, mais c’est un endroit formidable – l’un des meilleurs joueurs français, Mathieu Treasureau, nous l’a offert l’hiver dernier.

À la surprise des fans polonais en particulier, la piste de longue distance classique et rapide en France n’a aucune approche de la compétition. La longue piste y est très populaire et jusqu’à 8 000 personnes peuvent suivre des courses individuelles. Étant donné que la plupart des stades sont situés dans ces deux disciplines, ce serait une solution réfléchie pour créer une fête inoubliable pour les fans du monde entier et organiser deux manches de championnat avec les troupes au cours du week-end.

– C’est une excellente initiative, surtout au cours de la première année de coopération, pour montrer de la force. Je suis un partisan de la connexion à des endroits où des événements peuvent être organisés. La meilleure solution dans ce cas est d’avoir un ticket dans le colis, qui est valable les vendredis et samedis. Nous avons de grands espoirs que ce marché gagnera – en bref Jasek Kumowski.

Il faudra attendre encore un peu pour connaître les détails du calendrier des Grands Prix de l’année prochaine. Les joueurs ont déjà fait leur travail. La balle est désormais du côté des passionnés et des nouveaux promoteurs du cycle. La vision de la compétition en France correspond exactement à l’histoire de Discovery sur la promotion de la vitesse dans des pays complètement nouveaux. Ainsi, les Américains peuvent passer des paroles aux actes en quelques mois. Cela arrivera-t-il ? Le temps nous le dira.