Le site Internet de la division a annoncé jeudi que le général belge Peter Devocalare était devenu le nouveau commandant de l’Euro Corps. Le militaire de 59 ans occupera le poste pendant deux ans ; A remplacé le général français Laurent Collodzie.

Divojeller est un officier aéronautique possédant une vaste expérience des missions internationales. Il s’est rendu au Liban, en République démocratique du Congo, en Afghanistan et au Mali, où il a commandé l’EUTM Malik, une mission de formation de l’UE. Auparavant, il était également chef de cabinet du ministre belge de la Défense dirigé par le nouveau commandant de l’Euro Corps Didier Reinders.

“Je suis fier d’avoir commandé ces forces internationales”, a déclaré jeudi le général belge aux journalistes lors de la cérémonie de remise de l’Euro Corps à son quartier général à Strasbourg.

Euro Corps a été fondé en 1992 et a commencé à fonctionner comme une division franco-allemande un an plus tard. Il s’agit actuellement d’une union tactique multinationale ouverte aux pays de l’Union européenne et de l’OTAN. Les étapes de sa structure – déterminant les fonctions, la structure et l’avenir de cette création – incluent les nations fondatrices que sont la Belgique, l’Espagne et le Luxembourg. Les pays liés – avec des obligations et des droits limités – sont la Grèce, l’Italie, la Turquie, la Roumanie et la Pologne.

En avril, le ministère polonais de la Défense nationale a annoncé que la Pologne demanderait le statut d’État d’une structure de l’Eurocorps. En juin, lors du sommet de l’OTAN à Bruxelles, la réunion des dirigeants de la coalition a annoncé que la Pologne deviendrait un État structuré de l’Euro Corps.

L’Euro Corps peut être utilisé dans les opérations militaires de l’OTAN ou de l’UE. L’unité a participé à des missions de la SFOR à la KFOR en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, et a commandé à deux reprises les opérations de la FIAS de l’OTAN en Afghanistan. (BAP)

