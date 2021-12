Le Frendex s’est envolé pour Lilly pour surveiller la Manche – France – France

Article lancé : 2 décembre 2021

Gerald Dormann a indiqué que l’avion de la compagnie frontalière européenne Frendex a atterri mercredi à Lille pour surveiller la Manche et aider à lutter contre l’immigration.

Équipé de capteurs et de radars de pointe qui soutiennent le contrôle des frontières, l’avion renforcera les patrouilles de jour et de nuit dans la région et aidera les polices française, belge et néerlandaise à surveiller le quai et les eaux régionales.

L’équipage de conduite a été envoyé une deuxième fois du Danemark. “Il est très expérimenté et a déjà été utilisé dans d’autres opérations Frontex, plus récemment en Espagne”, a déclaré la société dans un communiqué.

“Nous partons dans un avion, mais nous sommes prêts à augmenter notre soutien si nécessaire”, a déclaré le directeur de Frontex, Fabrice Legeri, cité dans un communiqué.

L’avion a décollé dans le canal le 24 novembre après le naufrage d’un bateau tentant de naviguer de Galle vers la Grande-Bretagne, tuant 27 personnes.

Lundi, il a annoncé le doublement du nombre de gardes et de genres chargés de la lutte contre l’immigration clandestine à Thurman et la création de bureaux régionaux pour mener des opérations d’élimination du réseau de trafiquants. (BAP)

