Le droit militaire dans 60 pays marque le 40e anniversaire de la publication du texte

Meilleur professeur d’historien. Carol Navarrocki, présidente du National Memorial Institute, le philosophe politique et militant de l’opposition démocrate John Rogita, et l’écrivain français Michael Lloyd figurent parmi les auteurs de la dernière édition du projet “We Tell the Polish World”. .

A propos de la loi martiale polonaise en France, en Allemagne et en Russie

“La loi martiale en Pologne est dans la mémoire des personnes dans de nombreux pays, y compris des journalistes, qui aiment publier des textes sur le sujet, ce qui est une expérience générationnelle importante de la Pologne. (…) seront lus dans leurs journaux et sites internet par des lecteurs en France, Allemagne, Russie, Italie et Espagne, mais aussi dans les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud, car à partir de là nous continuons à constater un intérêt croissant. En Pologne “- souligne le chef du département des projets de l’Institut international des nouveaux médias.

« Quant aux pôles, huit ans après le début du pseudo-coup d’État du 13 décembre – la période la plus sombre de la vie des générations précédentes. Non seulement la violence, les prisons et les tueries déloyales, mais la détérioration du niveau de vie et de l’économie. Destruction , écrit John Rogita.

Selon le professeur. Roskovsky “Dans l’histoire récente d’un pays, les autorités n’ont jamais déclaré la guerre à leur communauté”. « Le communisme peut être considéré comme une organisation qui utilise la violence contre les civils et les autorités continuent de lutter contre la communauté, mais la nécessité d’une nouvelle déclaration de la loi martiale n’a eu lieu dans la Pologne communiste qu’en décembre 1981, en raison du statut d’esclave de la Pologne. Etat envers l’Union soviétique et les autorités du Kremlin et de Varsovie. Le désir de maintenir la dictature communiste à tout prix “- argumente l’historien.

“Le sentiment de changer l’injustice”

Carol Navrocki, présidente du National Reminder Institute, note “De nombreux pôles ont vécu avec un sentiment d’injustice changeante depuis 1989.”

“Ceux qui se sont opposés au régime pendant la période communiste en ont payé le prix fort – emprisonnement, vies brisées, parfois émigration, et leurs vies personnelles ont été détruites. – Pologne Arlington “.

Aujourd’hui, dans la mesure du possible, l’Institut national de la mémoire essaie de pallier cet oubli. Les avocats du Mémorial national demandent la levée des exceptions pour les juges et les procureurs qui ont poursuivi ou condamné des manifestants pendant et après la loi martiale. Nous ne prendrons pas le temps de revenir en arrière, mais il est du devoir d’un gouvernement démocratique régi par l’État de droit de rétablir la justice fondamentale », a-t-il conclu.

“Le fascisme et le nazisme sont les mauvais esprits de l’Occident”

Michel Louyot écrit : « Le fascisme et le nazisme étaient les forces du mal en Occident. Cela explique pourquoi notre élite intellectuelle a longtemps été encline au communisme. Le communisme était un esprit maléfique en Europe centrale et orientale. Le vide créé par sa disparition était comblé de religion et patriotisme, est-ce l’Europe désirée ?

La prochaine version de “Nous disons le monde à la Pologne”

Les éditions précédentes de « We Tell Poland to the World » coïncidaient avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la libération d’Auschwitz, la bataille de Varsovie, en décembre 70, ou la naissance de Saint-Pétersbourg. Jean-Paul II. Les discours du 40e anniversaire de « l’unité » publiés dans 38 pays sont à plus d’un milliard.

Le 2 mai, jour du 230e anniversaire de la Constitution, des livres sur “l’âme polonaise” ont été publiés en 62 langues dans 62 pays. À la fin du 17 septembre 1939, des textes polonais avaient atteint plus de 70 pays, dont trois avaient été publiés dans des journaux russes (par le président Andrzej Duda, l’historien britannique Roger Moorehaus et la présidente de la National Memorial Society Carol Navroki).

La dernière édition du projet “Nous disons la Pologne au monde” est réalisée par la nouvelle organisation médiatique avec le soutien de l’Institut de la mémoire nationale, du ministère des Affaires étrangères et de l’Agence de presse polonaise. Tous les textes du projet ont été publiés sur le portail Everyvikonajvas mor.pl.