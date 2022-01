Le Danemark suit son propre chemin, la France subissant sa première défaite. ME Joueurs de Volley-ball

Seule l’équipe de Budapest a joué samedi, ce qui a été une grande surprise – l’Islande a battu la France par un impressionnant 29:21. Les Islandais se fichaient que le capitaine Aaron Palmarson, ainsi que Bijarki Ellison, Olafre Goodmanson et le gardien de but de base Bijorgwin Gustavsson aient récemment été retirés de la liste en raison du virus corona. Ils ont emmené Tri-Color 17:10 à la pause ! Victor Holkrimson, 22 ans, a marqué moins que le but des Islanders, avec une moyenne de 44% tout au long du match, et a souligné son excellent jeu pour défendre le penalty d’Hugo Deskit. Le Français Nicola Karapatik, qui n’a marqué qu’une seule fois en six tirs, s’en est très mal sorti.

La France, bien sûr, n’a pas encore perdu une chance de médaille, mais les rêves des équipes Falcon ont été brisés. Le Monténégro n’en a pas profité pour prolonger son rêve de demi-finale et a été constamment réveillé par le meilleur buteur du tournoi, le Néerlandais Kay Smith, qui a marqué un total de neuf buts en 12 manches. 4/5 de pénalité). Les Néerlandais ont joué avec un seul des sept. Seuls neuf volleyeurs, dont deux gardiens, ont passé plus de dix minutes sur le terrain. Mais cela a payé car ils ont gagné par un score de 34:30. Voyons comment ils s’en sortent lors des prochains matchs, car, par exemple, les Polonais ont donné un tel niveau avec une grande fatigue en début de match. Pour le Monténégro, si la participation à ce stade était un succès, les Croates pouvaient parler d’une grande déception. Au deuxième tour, ils ont perdu contre le Monténégro, qui a également perdu contre le Danemark 25:27 samedi, et ils sont les derniers du tableau sans aucune chance d’atteindre les demi-finales. Le match a vu deux gardiens de la dernière rencontre. Niklas Landin et Mirko Alilovic sont chacun efficaces à 29 %. Le choc était assez égal, mais avec un avantage consécutif de deux ou quatre buts pour les Scandinaves. L’équipe croate, emmenée par Luca Cindricio, n’a finalement pas pu battre Mikel Hanson. Le joueur de 35 ans a déclaré qu’il livrait des balles efficacement ou marquait des buts “pour rien”. READ Best Petite Table De Jardin: les meilleurs choix pour tous les budgets Les prochains matchs du groupe auront lieu lundi. Equipes qu’ils affrontent : Islande – Croatie (15h30), Danemark – Pays-Bas (18), Monténégro – France (20h30). Monténégro – Pays-Bas 30h34, France – Islande 21h29, Danemark – Croatie 27h25 Groupe I. Budapest Danemark – Monténégro 30:21, Croatie – France 22:27, Islande – Pays-Bas 29:28, Monténégro – Croatie 32:26, ​​​​France – Pays-Bas 34:24, Danemark – Islande 28:24, Pays-Bas 34, France – Islande 21h29, Danemark – Croatie 27h25 ; 24.1 : Islande – Croatie (15h30), Danemark – Pays-Bas (18), Monténégro – France (20h30) ; 26.1 : Monténégro – Islande (15h30), Pays-Bas – Croatie (18), Danemark – France (20h30). 1. Danemark 3 6 85-70 2. Islande 3 4 82-77 3.France 3 4 82-75 4. Pays-Bas 3 2 86-93 5. Monténégro 3 2 83-90 6. Croatie 3 0 73-86