Le ministre français de l’Intérieur, Gerald Dormann, a demandé jeudi aux dirigeants de tout le pays de “renforcer considérablement la surveillance des lieux de culte et des bureaux du gouvernement” dans le cadre de la célébration prévue de la fête de la Bienheureuse Vierge Marie dimanche. . Un immigrant rwandais a tué lundi un prêtre catholique dans l’ouest du pays.

“La menace (terroriste) de haut niveau persistante pour notre pays et les dernières nouvelles dans ce domaine nécessitent une attention particulière aux lieux symboliques ou aux lieux où de nombreuses personnes se rassemblent pendant cette période.” annonça Gerald Durman.

Le chef du ministère a été prié de prendre contact avec les représentants des lieux de culte pour “identifier les points les plus sensibles, connaître les lieux et horaires de la cérémonie et déterminer les mesures de sécurité à utiliser à cet effet”.

Gérald Dormann, pendant les vacances, a souligné que les soldats de l’opération antiterroriste Sentinelle “doivent être vigilants et surveiller”.

Le père Olivier Myer a été tué lundi par Emmanuel Abaychenka, un immigrant rwandais de 40 ans, dans la section de Wendy, dans l’ouest de la France, qui a plaidé coupable dans un poste de police pour ce crime.

Le prêtre est peut-être mort pour la plupart des suites d’un coup de couteau, mais la police n’a pas encore officiellement déterminé la cause du décès. Les policiers de Saint-Laurent-sur-Chevrolet ont retrouvé le corps de la victime sur instruction d’un suspect préalablement hospitalisé. Les funérailles auront lieu vendredi.

La fête de l’Ascension de la Bienheureuse Vierge Marie, bénie en France le 15 août, est un événement religieux important. Ce jour-là, des offices et des processions ont lieu dans tout le pays. En France, il existe de nombreuses cathédrales et églises dédiées à l’Assomption de Marie, des célébrations spéciales y sont donc organisées.

