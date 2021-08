Les politiciens français de droite critiquent le gouvernement pour son “manque de sensibilisation” et insistent sur le fait que l’immigration massive en provenance d’Afghanistan doit être évitée, insistant sur le fait que le droit d’asile n’est pas en cause. Entre autres, un programme visant à fournir un abri aux réfugiés dans les anciennes républiques soviétiques.

Parmi les personnes expulsées de Kaboul, en France, se trouvaient des personnes associées au terrorisme Cinq Afghans expulsés de Kaboul sont surveillés par les services français pour d’éventuels liens avec le mouvement islamique. Voir également

Merci pour le vol vers la France Afghanistan Plus de 1,5 mille Afghans. Quatre personnes ont été placées sous contrôle administratif, soupçonnées d’avoir des liens avec les talibans. Un cinquième a été arrêté alors qu’il tentait de quitter la zone autorisée (tous les réfugiés amenés par les militaires français ont été soumis à 10 jours d’isolement sanitaire).

Les commentateurs français La plupart des Afghans ont des opinions contraires aux normes européennes.

Le député de droite du parti de centre-droit, Eric Seotti, n’a pas tenu de propos critiques contre le “manque de sensibilisation” des autorités, affirmant qu’ils “ne pouvaient pas vérifier qui était amené en France”.

– Nos propres avions de transport pourraient devenir le cheval de Troie des talibans – a déclaré mardi le député dans un discours radiophonique. Selon lui, "il y a un danger d'une cinquième colonne", et "les talibans pourraient impliquer leurs soldats dans la foule des réfugiés".





Des informations faisant état de soupçons à l’encontre de certains réfugiés afghans ont déclenché une réaction immédiate de Xavier Bertrand, président du Conseil régional des Hots-de-France, candidat de droite à l’élection présidentielle de l’année prochaine. « Le gouvernement devrait expliquer aux Français ce que signifie empêcher l’expulsion immédiate de ces individus », appelle-t-il dans un post Twitter.

“La sécurité française en danger”

“La loi doit se conformer à nos exigences de sécurité, et non l’inverse. Dans l’obligation d’accepter (Réfugiés – Edition) La France La sécurité des Français passe au second plan lorsqu’elle est en danger. C’est clair pour tout le monde sauf le gouvernement », a déclaré sur Twitter Marine Le Pen, cheffe de l’Union nationale (RN, ex Front national).

Plus tôt, dans une interview à RDL Radio, Valérie Begres, présidente du Conseil d’Ile-de-France (district parisien), a suggéré que l’Afghanistan, en particulier les anciennes républiques soviétiques, coopère avec les pays autour de l’Afghanistan pour y garder les réfugiés.

On ne peut pas lutter contre l’immigration sans frontières nationales.

Nous ne pouvons pas lutter contre la drogue sans frontières nationales.

Nous ne pouvons pas lutter contre la fraude sans frontières nationales. M.L.P. – Marine Le Pen (MLP_officiel) 24 août 2021







Que ce soit clair, l’enjeu pour la France est de stopper l’immigration. L’homme politique de droite, qui a annoncé sa candidature à la présidence, a expliqué qu’une immigration incontrôlée, avec une intégration ratée, pourrait conduire à l’effondrement de notre pays.

Certains politiciens socialistes, d’extrême gauche et verts se sont prononcés en faveur de l’acceptation des réfugiés “tous les talibans fuyant le terrorisme”. Parmi eux, désireux de devenir président, le maire vert de Grenoble, Eric Biol, a obligé la France à accepter que “tous les talibans fuient le terrorisme” et a promis que “sa ville est prête à sauver le plus de vies possible”. L’homme politique a appelé la France et l’Europe à ne pas “choisir entre les bons et les mauvais immigrés”.

Aurelian Mark cite des données du Pew Research Center (un groupe de réflexion américain qui fournit des données démographiques) sur le site Web mensuel de Kaiser depuis 2013. Pour les musulmans d’Afghanistan, la charia devrait être la loi officielle, avec 85 pour cent en faveur de la lapidation des femmes qui trompent leur mari, et 79 pour cent. Il pense que les musulmans seront condamnés à mort s’ils abandonnent leur religion.

– Les Européens n’étaient pas les seuls à s’enfuir KaboulMais même les gens qui ne veulent pas se conformer à nous si nous les acceptons. Au contraire, ils s’engagent à suivre le mode de vie actuel – le journaliste le croit fermement.

