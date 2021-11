L’auto-examen vous donne le droit d’obtenir à nouveau un laissez-passer sanitaire – iFrance – France

Article lancé : 17 novembre 2021

Depuis la mise en place du système de paiement des tests corona pour les personnes non vaccinées, c’est-à-dire depuis le 15 octobre, un résultat négatif d’auto-examen suspend leur droit à l’obtention d’un permis sanitaire.

Dans un courrier en date du 12 novembre, la Direction de la santé (DGS) a informé les pharmaciens des résultats négatifs des auto-examens effectués sous la supervision d’un professionnel de santé et du droit d’obtenir un laissez-passer sanitaire valable 72 heures.

Début août, des autotests supervisés ont été ajoutés au système de carte de santé, ainsi que des tests PCR et antigéniques. Cependant, le 15 octobre, un résultat négatif d’un tel auto-examen n’y donne pas droit. Le 29 octobre, le Conseil d’État s’y est opposé, estimant que le ministre de la Santé n’avait donné aucune justification pour exclure l’auto-examen.

Ainsi, en plus des preuves de vaccination et du passage au Govt-19, trois types de tests sont inclus dans le pass santé : PCR, antigène et auto-examen sous la supervision d’un professionnel de santé (pharmacien, médecin, infirmier, sage-femme, dentiste. ..).

Les adultes sans symptômes et sans lien avec la victime peuvent subir un auto-examen. Cependant, un résultat négatif ne vous permettra pas de vous rendre en Corse ou à l’étranger. Le coût d’un tel test est d’environ 5 euros et le pharmacien facture 8,70 euros pour la supervision des frottis.

