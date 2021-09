– Seules les garanties de sécurité US, US et US sont garanties pour les Australiens, Japonais et autres – Expert sécurité Jean-Dominic Merchant

Le quotidien économique Les Echoes a écrit en gros titre “L’approche de la Grande-Bretagne jette une ombre sur l’axe militaire franco-britannique”

Certains experts expriment l’espoir que “l’impasse australienne” (dont ils accusent Washington) permettra de promouvoir plus efficacement la notion de “souveraineté sécuritaire européenne”.

Selon Paris, Canberra a sélectionné de manière inattendue des sous-marins nucléaires américains. Les Australiens démentent que l’information ait été donnée aux Français. Cependant, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a qualifié cela de “coup de poing dans le dos” par Fran இois Info à la radio.

Dont Jean-Dominic Merket, expert en sécurité et journaliste. Le quotidien “L’Opinion” montre la “surprise australienne attendue” sur la même longueur d’onde, “en France, dans les domaines diplomatique et militaire, essayant de se mettre à sa place. Bien que nous ayons envie d’y jouer un rôle clé, nous avons peu de poids sur les problèmes indo-pacifiques.

– La garantie de sécurité pour les Australiens, les Japonais et les autres n’est qu’américaine, américaine et américaine – a fait valoir l’expert, rejetant la valeur d’actifs tels que les armes nucléaires de la France et la propriété permanente au Conseil de sécurité.

Les rédacteurs du journal “Le Monde” expriment leur inquiétude que cette question puisse affecter le développement d’une coopération “jusque-là incompatible” dans la construction d’un bombardier franco-allemand.

En revanche, le participant au débat de PFM TV a rappelé que la vente des chasseurs multi-rolls récifaux français à la Suisse en juin était « faite ». – Seul le président (Jo-Ed.) Biden a sauté à Genève, le lendemain, le gouvernement suisse a annoncé l’achat de F-35 américains. Cela indique une grave faiblesse et un espace de manœuvre étroit en France, à quel point, quel que soit le président, Washington a décidé d’imposer sa loi, a-t-il statué.

“La Chine craint le comportement de l’Australie”

Le quotidien économique Les Ecos suggère dans son titre que “l’approche britannique jette une ombre sur l’axe militaire franco-britannique”. Le Royaume-Uni est le troisième allié de la nouvelle alliance des “trois démocraties maritimes” annoncée à l’issue de l’accord, a appelé jeudi le président américain.

Dmitry Pavlenko, commentateur à Radio Europe 1 et à la télévision C-News, a expliqué que l’évolution de la situation dans cette région du monde avait laissé à l’Australie une “autonomie stratégique” et complètement disparu “sous le parapluie américain”.

Selon le commentateur, c’est la raison de la “panique des Chinois”. Pavlenko a cité un sondage de 42 pour cent. Le peuple australien croit fermement que la Chine va l’attaquer.

Comment la « crise australienne » affectera-t-elle l’Europe ?

En août 2013, plusieurs journalistes ont rappelé que lorsque l’armée du président Bachar al-Assad a utilisé du gaz de guerre contre des civils en Syrie, “traversé le Fort rouge”, alors le président américain Barack Obama “a battu en retraite” et “a quitté la France en pleine rue”. “, nommé par Obama.

Certains experts expriment l’espoir que “l’impasse australienne” (dont ils accusent Washington) permettra de promouvoir plus efficacement la notion de “souveraineté sécuritaire européenne” promue par le président français. Ils ne se leurrent pas et insistent sur le fait que les débats entre les alliés européens peuvent “s’éterniser” et que la seule garantie pour la sécurité de l’Europe est que les Etats-Unis existent depuis longtemps. Même si le vieux continent n’est pas dans la nouvelle alliance indo-pacifique.

