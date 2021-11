L’Australie rompt l’accord sur les armes avec la France Macron : le Premier ministre australien a menti

Lorsqu’un journaliste australien lui a demandé s’il pensait que Scott Morrison avait triché sur le contrat de fourniture des sous-marins, le président français a répondu : « Je ne sais pas. Je sais.

Il y a eu des controverses au fil des ans au sujet d’un accord rompu avec la France sur les coûts élevés et l’implication dans la création d’entreprises australiennes, et Paris a réagi avec une réelle colère à la décision de Canberra.

La rencontre du président Macron avec le Premier ministre australien Morrison à Rome est la première relation bilatérale depuis la crise.

Émotions autour des navires

Lorsqu’un journaliste australien lui a demandé s’il pensait que le Premier ministre australien trichait sur l’accord sur les sous-marins et s’il pouvait à nouveau lui faire confiance, le président français a répondu : “Je ne le fais pas. Je sais.” “Voyons de quoi elle sort maintenant”, a-t-il ajouté dans une interview avec le Sydney Morning Herald et le journaliste de “The Age” Bevan Shields sur Twitter. La conversation a eu lieu dans les halls du sommet romain.

“J’ai un grand respect pour votre pays. Mon attitude envers la nation australienne est caractérisée par le respect et l’amitié. Si nous respectons quelqu’un, je dis que nous devons être honnêtes et droits. Avec ces valeurs”, a souligné Macron.

Le dirigeant français s’est également interrogé sur la possibilité que Morrison annonce que l’Australie pourrait finaliser l’achat de sous-marins nucléaires américains au terme d’une étude de 18 mois.

Le chef du gouvernement australien en juin – lors d’une rencontre avec le président Macron à l’Elysée en juin – a souligné que les navires qui devaient être livrés par la compagnie française Naval Group ne répondaient pas pleinement aux exigences de défense de l’Australie. Les autorités deviendront directement des « intérêts nationaux ».

“Nous n’avons pas annexé l’île, nous n’avons pas démoli la tour Eiffel. C’est juste un accord”, a déclaré Barnabas Joyce, vice-premier ministre du gouvernement australien. Sa déclaration a été citée dans un article publié lundi par Bevan Shields dans le Sydney Morning Herald. Les propos du vice-Premier ministre australien confirment qu’il existe un consensus sur le retrait de l’accord de fourniture de sous-marins de la France et la création de l’Alliance de sécurité AUKUS avec les États-Unis et la Grande-Bretagne.

La rencontre du président Macron avec le Premier ministre australien Morrison à Rome a été révélée après que la crise des relations bilatérales a conduit au limogeage de l’ambassadeur de Paris Canberra et au refroidissement des relations bilatérales. Les deux dirigeants se retrouveront à Glasgow, où a débuté lundi la Conférence des Nations Unies sur le climat prévue le 12 novembre. Macron et Morrison, comme la plupart des dirigeants à Rome, seront à Glasgow les lundis et mardis pour rencontrer les chefs d’État et de gouvernement.

La France en colère contre l’Australie. Quelle est la nouvelle alliance ?

En septembre, l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont signé l’Accord de sécurité AUKUS. En conséquence, Canberra a résilié le contrat d’achat de 12 sous-marins français à propulsion conventionnelle d’une valeur de 56 56 milliards, négocié pendant plusieurs mois, et a annoncé des projets de construction de sous-marins nucléaires avec Washington.

La décision a déclenché un bras de fer diplomatique entre la France et les États-Unis. Jean-Yves Le Drian, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, a qualifié la décision du gouvernement australien de “coup de poignard dans le dos” à l’époque.

À Rome, le président Macron s’est également entretenu avec le président américain Joe Biden du retrait de Canberra de l’AUKUS Security Alliance et de son accord avec la France en faveur des entreprises américaines. L’hôte de la Maison Blanche a admis que les Américains avaient agi “laide” dans cette affaire.

Lors d’une conversation à la Villa Bonaparte à Rome, Biden a assuré à Macron que “la France est un partenaire très important”. « Nous avons les mêmes valeurs », a-t-il ajouté.

