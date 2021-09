Article présenté : 26 septembre 2021

Aujourd’hui, nous allons créer le lapin. Les patrons du Garden Blue nous ont bien montré comment « le libérer des os ». Mais il y aura plus à ce régime. J’ai trouvé une recette comme celle-ci dans l’une des sources culinaires françaises, et je dois admettre que j’ai été surpris par le titre – “Sou -flur la Bolognaise”. Donc ni moins, ni plus, seulement le “chou-fleur à la polonaise”. Je me demande si les lecteurs accepteront cette version polonaise du chou-fleur. Mais d’abord le lapin.

C’est une moutarde de la cuisine française, panée, cuite en gelée ou au four. Nous préchauffons le four à 210 degrés Celsius. Dans un bol, mélanger la crème et les deux jus de citron vert avec l’estragon haché, l’oignon émincé et la coriandre. Le sel. Poivre. Esplet. Divisez un lapin en quatre ou six morceaux de papier sulfurisé (selon le nombre de convives). Chaque partie séparément. Verser la viande avec la crème et la sauce aux herbes. Couvrir le tout hermétiquement et mettre au four pendant vingt minutes. Maintenant, nous ouvrons le papier. Retour au four. Cinq à sept minutes. La viande doit être bien dorée. Mais n’oubliez pas qu’il doit « se reposer » quelques minutes avant de servir à table.





Plat numéro deux… “en polonais”

Souvent, la cuisine régionale ou nationale se compose d’aliments portant des noms liés à un pays, un groupe ethnique, un groupe national ou une région. Les haricots bouillis (inconnus en Bretagne), le porridge ukrainien, les nouilles de Silésie, le jambon fumé d’Asta (qui ne provenaient pas de cette vallée du versant italien du Mont-Blanc) aussi. Quelqu’un a un jour trouvé une recette d’un long voyage, et les habitants ont donné le son du nom en fonction de leur langue ou de leur dialecte. Alors, comment est fait le « chou-fleur polonais » selon la cuisine française ? Tout d’abord, une description de mot. Parmi les plats traditionnels en Chine, les légumes et le brocoli sont généralement trop cuits. S’ils étaient rendus “croquants”, ils seraient appelés “américains”. Beaucoup de mes patrons à l’académie ont été très gênés par cet événement. Alors va travailler. D’abord, faites cuire deux œufs pendant dix minutes, puis le chou-fleur dans de l’eau bouillante salée pendant une demi-heure. Filtrez-le – les filtres asiatiques avec de très longues poignées sont parfaits pour cela – et placez-le sur une assiette. Nous épluchons les œufs des coquilles (cela ressemble à une blague, mais une Polonaise qui a longtemps vécu en France a été surprise de voir ses invités français “manger” des œufs farcis dans une coquille. Spray. Pressez le jus de citron et ajoutez-le au beurre fondu dans une poêle. Sel de mer. Poivre fraîchement moulu. Le tout est versé sur le chou-fleur, qui doit être servi immédiatement. Bien sûr, pour le lapin préalablement préparé. Et les trophées ? Cela cause beaucoup de confusion car même un lapin à la bière ou à la moutarde peut être servi avec des vins blancs et rouges. Comme ce qui se passe à travers le veau aujourd’hui. Il peut s’agir du délicieux entre-ducs-merza blanc, fortement recommandé pour son bouquet floral, mais aussi de la taurine rouge “fraise”. Chaplis ou McCann bourgogne, mais il peut aussi y avoir des vins de Ron Valley – blancs et rouges. Le lapin, comme le chapelier d’Alice au pays des merveilles, nous a fait un tour, il faut donc penser au vin avant. Choisissez Poly-Fuse, Blanc, Élégant, Parfum.

Marek Brzeziński

