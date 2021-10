L’Allemagne et la France vont-elles aider la Pologne ? Moraviki peut sortir de la crise – Super Express

Auteur : Chancelloria Primira Twitter





Le débat sur la Pologne et le discours du Premier ministre ont suscité un intérêt médiatique considérable. De nombreux experts ont noté que Mateusz Morawiecki n’était pas soutenu au PE. – Cependant, les votes de soutien représentent généralement une petite partie du vote. Le discours du Premier ministre a été comme « frit » par Moraviki, qui est apparu au PE dans l’arrêt du Tribunal constitutionnel, pour lequel il a lui-même demandé. Certains ennemis ont brandi des slogans populaires. Par exemple, ouverture de champagne à la menthe – journaliste “SE” wp.pl, a déclaré Marcin Makowski.

“Super Express”: – Le Premier ministre Mateusz Morawiecki s’est exprimé hier au PE lors du débat sur l’Etat de droit en Pologne. Comment est-il tombé ?

Marcin Makowski : -Le discours du Premier ministre est bien pensé et concis. Mathieu Moraviki Il a présenté de manière structurelle des problèmes systémiques spécifiques pour l’UE. Je pense que le premier ministre est ressorti le plus possible de son discours. Cependant, ce débat n’a pas abouti.

– Pourquoi?

– Le débat dont nous discutons a été dominé par des voix critiques contre le gouvernement polonais et le Premier ministre Mathews Moravic. C’était triste d’entendre autant de critiques contre la Pologne. On peut dire que les critiques étaient accablantes.

– Il y avait des voix de soutien.

– Oui. Cependant, les votes pro-gouvernementaux ne représentent qu’une petite fraction du vote total. Le discours du Premier ministre ressemblait au « Rôti » de Moraviki, qui figurait au PE dans la décision du Tribunal constitutionnel, pour laquelle il a lui-même demandé. Certains ennemis ont brandi des slogans populaires. Par exemple, ouvrir du champagne à la menthe. Dans les arguments, il y avait aussi le point de vue que la Pologne ne poursuivait pas une attitude réformiste envers l’UE, mais se concentrait sur la séparation de l’UE de l’intérieur.

– Le débat auquel a assisté le Premier ministre affectera-t-il la Commission européenne et son approche de la Pologne ?

L’EC est un système pratique pour prendre des décisions basées sur des calculs. EC n’est pas guidé par les émotions, mais par une froide analyse. Gardez à l’esprit qu’il y a eu de nombreuses discussions sur la Pologne et qu’aucune d’entre elles n’a contribué. En fait, aucune des discussions précédentes n’a eu lieu.

– Est-ce que ce sera comme ça maintenant ?

– Oui. Il me semble que rien n’a été soulevé dans la discussion d’hier en ce qui concerne le PE et la place du compromis. La clinique que nous regardions depuis si longtemps ne ferait qu’empirer.

Comment la situation actuelle affectera-t-elle l’allocation de fonds à la Pologne au titre du Fonds de reconstruction ?

– Il est difficile de juger en ce moment. Néanmoins, rien ne prouve que l’une ou l’autre des parties ait l’intention de sortir du conflit.

– Medusa Moravici peut-elle persuader les responsables européens de changer le point de vue de la Pologne sur l’UE ?

– Le Premier ministre parle différentes langues pour différentes circonscriptions. Il dit différemment dans Sejm, il dit différemment dans l’EP. Quant au texte du PE, il convient de rappeler qu’il fait foi. Le Premier ministre a relevé les doubles standards, les paradis fiscaux, l’absence de politique commune sur le marché de l’énergie et l’Accord vert.

– Y a-t-il une chance de sortir de la crise actuelle ?

– Oui. Si l’Allemagne agit trop conservatrice. Angela Merkel a évoqué la réduction des frais dans le cadre du financement de la Pologne. L’environnement de Macron en France soutient également la description de Varsovie Ne prenez pas de fonds de la Pologne. Le temps nous dira comment la situation évolue.

Entretien avec Sandra Skipnevska

