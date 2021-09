L’accord de double bateau a été rompu depuis la France. Édition Australie

Reuters : Le gouvernement australien s’est dit préoccupé par les retards contractuels et les manquements aux coûts. Déjà en septembre 2018, un comité indépendant supervisant l’accord avait recommandé au ministère de la Défense d’examiner des propositions alternatives pour les navires français.









Selon les politiciens australiens, cela ne devrait pas surprendre la France que l’accord pour les sous-marins français soit arrivé à son terme car avant la rupture de l’accord pour les acheter, l’agence Reuters a écrit mardi qu’elle avait émis de sérieuses réserves sur l’accord de Canberra. .

Le gouvernement australien est préoccupé par les retards contractuels et les manquements aux coûts. Déjà en septembre 2018, un panel indépendant supervisant l’accord avait recommandé au ministère de la Défense d’envisager des propositions alternatives pour les navires français, citant des politiciens et des audits gouvernementaux, a rapporté Reuters.

Le comité consultatif était présidé par l’ancien sous-secrétaire de la marine américaine Donald Winter.

Lors d’une audition au Parlement australien, le projet était initialement estimé à 40 milliards de dollars et plus récemment à 60 milliards de dollars avant le début de la construction navale.

En juin, le ministre de la Défense a déclaré au Parlement que des “plans d’urgence” étaient envisagés dans le cadre de l’accord.

En juin, un député français a attiré l’attention sur les inquiétudes concernant les retards dans la mise en œuvre de l’accord de Canberra à l’Assemblée nationale et a suggéré que l’Australie envisage d’acheter d’autres sous-marins.

Cependant, un diplomate français de l’ambassade à Canberra a indiqué à l’agence que dans le cadre d’un accord intergouvernemental, des consultations secrètes pourraient être initiées entre les ministres des deux pays sur les décideurs politiques ou stratégiques pour sélectionner les navires. Aucun avertissement n’a été donné et aucune discussion n’a été donnée à ce sujet Le porte-parole de Reuters a rappelé.

Un audit gouvernemental en Australie a estimé que le ministère de la Défense était correctement en contact avec un entrepreneur français, un groupe naval contrôlé par l’État.

L’agence a indiqué à Reuters que le Premier ministre australien Scott Morrison avait précisé que la “décision (d’abandon de navires français) (…) n’était pas le résultat de difficultés avec l’équipe navale”.

En janvier, le Premier ministre a nommé une commission spéciale pour conseiller son cabinet sur le projet de construction navale pour les « cercles proches ». En juin, des parlementaires ont approché le président du comité, lui demandant si l’ancien vice-amiral américain William Hillarys avait suggéré un organe consultatif pour mettre fin à l’accord avec la France. Cependant, Hillarys a répondu que l’opinion du groupe était confidentielle.

Dimanche, Morrison a déclaré que son pays était là Réservation basique et intensive Quant aux sous-marins français, avant que l’accord pour les acheter n’éclate.

Il a souligné que la décision de se retirer était basée sur “Je comprends la frustration de Paris et de la décision de l’Australie de conclure un accord de sécurité strict avec les États-Unis et la Grande-Bretagne (AUKUS)”. Comme pour toute nation souveraine, nous devons prendre les décisions les plus pertinentes pour nos intérêts souverains de sécurité nationale.

La déclaration du Premier ministre australien était une réaction à la crise diplomatique dans les relations bilatérales avec Paris, qui a éclaté après que Canberra a annoncé son retrait de l’accord d’achat de navires français, et les trois nations anglophones – les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie – ont une technologie nucléaire basée sur la technologie américaine et britannique dans le cadre de la nouvelle alliance de défense.

En conséquence, Paris a invité ses ambassadeurs d’Australie et des États-Unis pour consultation.

Le 15 septembre, un nouvel accord de défense tripartite appelé AUKUS a été annoncé entre l’Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne.

