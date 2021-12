La station Euronews a été rachetée par une société liée à Viktor Orban. “Le Fidesz ne prévoit pas d’expansion mondiale” – EURACTIV.pl

Albach Capital – avec une relation de plusieurs années avec Victor Orban – a repris la chaîne d’information multilingue Euronews. Le Premier ministre hongrois a commenté cela.

Selon l’accord annoncé vendredi 17 décembre, Albac Capital, qui possède des bureaux à Lisbonne, Budapest et Dubaï, achètera 88 pour cent. Actions du milliardaire égyptien Euronews, son partenaire actuel Nakuiba Savirisa.

L’ami d’enfance proche d’Orban détient également des actions dans l’entreprise – Lorinc Meszáros.

Mario DavidPère de l’ancien député européen et PDG d’Alpac Capital Pedro Varkasa Davida, Un collaborateur et consultant de longue date Victora Orbana. Le Premier ministre hongrois est devenu le premier dirigeant de l’UE à être décrit comme un “chasseur de la liberté de la presse” dans le rapport annuel de Reporters sans frontières (RSF) de cette année.

Selon le site Internet du gouvernement hongrois, Mario David, qui a été vice-président de l’eurodéputé et du parti populaire européen de 2009 à 2014, propose désormais à Orban des “conseils d’experts sur l’UE” gratuitement. À la fin de l’année.

En 2016, David a également reçu l’Ordre du Mérite Hongrois de la Croix du Milieu, qui lui a été décerné par Orban à Lisbonne. Il a reçu cette décoration, comme l’a dit le président hongrois de l’époque Janos Sombre, “Continuer à soutenir les intérêts et les aspirations hongrois et à améliorer le sentiment hongrois en Europe”.

Pas inquiet pour la liberté des médias ?

Un porte-parole d’Alpac Capital a déclaré que son objectif était d’étendre la disponibilité d’Euronews au-delà du marché européen, déclarant à EURACTIV.com que “les inquiétudes concernant l’impact possible sur la liberté éditoriale de la station sont infondées”.

Un porte-parole de Pedro Vargas David a déclaré à Euronews plus tôt cette semaine qu’il avait “exprimé son engagement envers l’Europe et défendu les principes fondamentaux de l’Union, tels que la démocratie et la liberté”.

“Nous avons décidé d’investir dans Euronews car nous croyons en son énorme potentiel et le considérons comme une ressource inestimable”, a-t-il souligné.

A son tour, le PDG d’Euronews Michael Peters, Cité Par l’intermédiaire de Politico.eu, le PDG et associé directeur de l’entreprise, Pedro Vargas David, a insisté sur le fait qu’il était « à 100 % » même s’il avait des « liens financiers ». Il est convaincu que ses plans financiers n’entreront jamais en conflit avec Euronews.

“J’ai toutes les garanties concernant la liberté éditoriale”, a-t-il ajouté.

Cependant, dans le cadre du changement de propriétaire, Peters a confirmé que le comité éditorial indépendant d’Euronews sera désormais composé de trois personnes sélectionnées par Alpac Capital.

“Le Fidesz n’envisage pas une expansion mondiale”, a déclaré Victor Orban, interrogé sur l’acquisition de la station.

En outre, la Commission européenne, qui co-sponsorise Euronews, a déclaré qu’elle surveillait les développements “pour s’assurer qu’aucun changement dans la gestion ou le travail éditorial de l’entreprise n’affecte nos conclusions”. En novembre, EC a signé une convention de partenariat avec la station, valable jusqu’en 2023.