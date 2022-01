La société de crypto-monnaie souhaite s’installer en France. Binance va financer un projet de 100 millions d’euros !

Photo: freepik.com

Binance, une entreprise de crypto-monnaie, souhaite renforcer sa présence en France, même si elle n’a pas eu la vie facile avec les régulateurs français. La plus grande bourse de crypto-monnaie au monde cherche à soutenir le secteur de la crypto-monnaie et de la blockchain dans le Bas-Pays en finançant le projet de 100 millions d’euros avec le groupe français FinTech.

Dans le cadre de ce projet massif, il a été annoncé en novembre dernier et s’appelait Objective Moon.

Binance va établir un bureau de recherche et développement en France et collaborer au programme de couvaison des start-ups en proposant des programmes de formation innovants. David Brinke, PDG français de Binance, parle de l’ensemble de l’écosystème qui opère dans ce pays et contribue à un développement largement compris. L’entreprise s’engage à trouver des personnes talentueuses et à les embaucher dans leurs projets. Disposer d’un centre de recherche et développement est une étape supplémentaire dans la croissance de l’entreprise et réduit ses racines en Europe. Cependant, il y a plus de start-up dans ce projet. Des marques telles que Ledger sont une entreprise française qui fabrique du matériel cryptographique. Récemment, pour 1,5 milliard de dollars de portefeuilles sympas et edtech OpenClassroom ont été impliqués dans le développement de programmes éducatifs sur Objective Moon. Malgré l’importante bureaucratie, au regard du scénario de croissance des Fintech, la France pourrait s’avérer un terrain fertile pour ce type de projet. Selon les données de la salle des marchés, les investissements dans ce secteur en France en 2021 se font grâce à des sites comme Lydia et Quanto.

Binance a eu une année tumultueuse dans ses relations avec les régulateurs du monde entier

Les problèmes liés à la marque comprennent une interdiction par la Commission britannique de conduite financière et une enquête de la Commission américaine sur les contrats à terme sur les produits de base. La société a terminé la négociation de jetons de transaction numériques et a récemment fermé sa plate-forme de négociation à Singapour. Bien que les racines de l’entreprise remontent à la Chine, Binance s’appuie sur la décentralisation légale, qui a beaucoup à voir avec le marché des crypto-monnaies. Cependant, la haute direction de la société a récemment changé d’approche sur la question, le PDG Zhang Peng Zhao a déclaré qu’il était prudent d’être discipliné et disposé à coopérer avec les régulateurs lorsqu’il considère la France comme sa base d’exploitation officielle. C’est peut-être pour cela que l’entreprise veut Paris et son environnement de marché.

Les nouveaux investissements dans ce pays ne sont pas passés inaperçus

Le mois dernier, le chef de la banque centrale française a déclaré que si la finance devait devenir opérationnelle dans le pays, elle devrait démontrer des mécanismes opérationnels contre le blanchiment d’argent. Fait intéressant, la conférence présentant le projet Objective Moon a été suivie par le ministre français de la Numérisation Cédric O, des Finances et de la France de Fintech. Cependant, le directeur de la société pour la France précise : Nous nous félicitons, mais ils auront besoin de nous, ce qui conduira à une plus grande acceptation de l’environnement des crypto-monnaies dans le monde financier. Binance s’engage à une totale transparence avec ses partenaires français. Les restrictions motivent de plus en plus les sociétés de crypto-monnaie. Au niveau européen, le prochain défi majeur pour l’industrie sera le règlement de l’UE sur les marchés des crypto-monnaies (MiCA). La nouvelle solution consiste à introduire une plus grande sécurité pour les investisseurs et à étendre les licences des entreprises qui gèrent les crypto-monnaies.

