La Russie redevient un empire. Les États-Unis, l’Allemagne et la France ont sous-estimé cette [SEMKA]

Même en 1981, la situation n’était pas aussi grave qu’aujourd’hui. À l’époque, les Soviétiques ne menaçaient que d’une éventuelle invasion, et aujourd’hui, ils utilisent des immigrants pour créer une crise à la frontière polono-biélorusse, qui se manifeste sous la forme du KGB. Cependant, cela n’a rien d’étonnant, puisque toute l’opération a été planifiée par des fonctionnaires formés dans cette entreprise soviétique.

Le rôle des immigrés est très complexe. Il est difficile de les estimer par une mesure. D’une part, ce sont pour la plupart des jeunes, ils doivent savoir que lorsqu’ils se rendront en Pologne via la Biélorussie, ils devront entrer sur notre territoire en violation de la loi. D’autre part, les cœurs des pôles ont été touchés de plein fouet par les histoires de femmes et d’enfants errant dans les forêts frontalières.

Conjuguer respect de la rigueur des frontières exigé par chaque pays et mise en danger de leur vie… La question de savoir que faire des personnes qui obligent souvent les femmes enceintes et les jeunes enfants à marcher dans le froid sur la route de l’immigration ?

Le gouvernement a fait face à la menace. La Russie redevient un empire menaçant la guerre



Je considère les attaques contre les gardes-frontières ou les soldats polonais comme honteuses par rapport aux SS. C’est apparemment le résultat d’une forte polarisation entre le camp au pouvoir et l’opposition. Cela a également affecté l’attitude des ministères du secteur de l’électricité.

Néanmoins, le gouvernement PiS a surmonté cette énorme menace. Il n’a pas paniqué, a été efficace pour garder les frontières et n’a rien fait pour provoquer Loukachenko ou Poutine. C’était difficile car la Russie revenait au rôle d’empire menaçant d’autres pays de guerre. L’Ukraine et les pays baltes vivent actuellement dans l’ombre du conflit. Lors d’un rassemblement à Tbilissi en 2008, la sombre prophétie de Lek Kaczynski s’est réalisée : « Aujourd’hui c’est la Géorgie, demain c’est l’Ukraine et les États baltes, et demain c’est probablement la Pologne.

En Europe, une question importante se pose : les pays veulent-ils l’Europe ou l’Union européenne ?



La situation est particulièrement préoccupante car les puissances occidentales, à savoir les États-Unis, l’Allemagne et la France, ont non seulement sous-estimé le rythme de la politique russe de la guerre froide, mais n’ont également pas réussi à créer un environnement cohérent pour savoir quoi faire. Une situation d’urgence. Le président américain rêvait de rétablir les relations avec Moscou, et l’Allemagne n’a pas renoncé à ouvrir le gazoduc North Stream 2.

Un autre sujet est le conflit sur l’État de droit entre la Pologne et l’Union européenne. La Commission européenne n’a rien fait pour apaiser les tensions sur la question et continue d’insister pour que la CE puisse intervenir dans le système judiciaire national. Nous arrivons ici à un dilemme qui divise encore plus les Européens. Il faut répondre à la question de savoir si les pays veulent l’Europe ou un État fédéral. L’argument selon lequel l’Europe doit s’unir en tant qu’acteur géopolitique peut être renversé. Plus la formule de l’UE est mise à genoux, plus l’Europe sera en conflit et, par conséquent, plus faible.

Le gouvernement du Premier ministre Moraviki a étouffé et Tusk n’a pas été surpris



Le gouvernement de Mateusz Morawiecki était quelque peu étouffé par la politique intérieure. Elle n’a pas traduit le plan disciplinaire polonais visant à soutenir l’ensemble de la population pour la politique du PiS, alors qu’il a reconstruit sa position lors du référendum, qui a été affaiblie lors des grèves des femmes de l’année dernière.

Du côté de l’opposition, les énormes revenus annoncés par Donald Tusk se sont transformés en une cagoule mouillée non brûlante. L’ancien chef du Conseil européen n’a pas été surpris par de nouvelles idées ou un nouveau plan. Il n’a pas prouvé que l’assujettissement par d’autres partis d’opposition était une autorité. Il est vrai que Dusk a effectivement éliminé Boris Pudka et affaibli la position de Rafas Trzakovsky, mais les sondages d’opinion du PO n’ont pas augmenté de manière significative. Il n’a pas plié le cou devant l’ancien Premier ministre Simon Hollowia, qui saisit déjà les résultats de la plate-forme Civic dans certains sondages. La gauche, en revanche, se divise au lieu de s’unir, malgré les fortes déclarations d’union.

Le problème pour le parti au pouvoir cette année est qu’une majorité parlementaire incertaine pèse sur quelques voix. Cependant, dans des circonstances aussi défavorables, Jaroslav Kaczynski est devenu un joueur talentueux. Il expulsa Jaroslav Kovil de l’alliance, déclarant qu’il ne servait à rien d’attendre son départ, puis prit ses représentants et, en outre, battit les soi-disant Pavos Kukis et la soi-disant brigade étrangère, c’est-à-dire les dissidents de divers clubs , à ses côtés. Bien sûr, le président du PiS devra payer cher pour cela, mais le fait est que le vote le plus important a été remporté par le PiS. L’opposition a récemment annoncé que le gouvernement avait perdu définitivement sa majorité parlementaire, tout en conservant cette majorité, qui est de loin la plus importante lorsqu’il s’agit de politique intérieure.

Les gouvernements sont préoccupés par l’épidémie et le nombre croissant de COVID-19. Le parti de Jarosław Kaczyński évite d’annoncer des vaccinations obligatoires car il est conscient qu’une grande partie des électeurs de droite hésitent à le faire. Cependant, le PiS seul n’a pas un tel problème. Il y a aussi un débat très vif sur ce sujet en Allemagne. La question est de savoir si Moraviki sera en mesure d’éviter un verrouillage plus sévère et des vaccinations obligatoires si le nombre de personnes infectées continue d’augmenter.

Les politologues soulignent que malgré le nombre croissant d’électeurs qui sont passés du camp des partisans du parti au pouvoir au camp des indécis, les chances de sauver ces fils prodigues sont encore plus élevées pour le PiS que pour l’opposition. Les sondages montrent que la communauté majoritaire estime que ni la base civique, la Holonie, le PSL ni la gauche ne sont prêtes à prendre le pouvoir. Dans une telle situation, Jaroslav Kaczynski, qui n’est pas un politicien tout-puissant, détient plus de cartes que ses rivaux de l’opposition.