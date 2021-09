La première brise marine de France sort de l’eau

La première brise marine de France commence à émerger des eaux de Saint-Nazire. L’Express rapporte que les éoliennes du parc marin, d’abord opérationnelles en France, commenceront bientôt à fournir de l’électricité.

Le site du parc marin de Saint-Nazire a été offert en 2012 à EDF (Électricité de France) et à la société canadienne Enbridge. L’installation d’éoliennes géantes devrait y être construite au printemps.

Pour lutter contre le réchauffement climatique, la France souhaite augmenter de 40 % sa production d’électricité décarbonée en répondant à ses besoins énergétiques. D’ici 2050, conformément à sa « stratégie bas carbone ».

La production de grandes et grandes éoliennes et l’utilisation d’éoliennes flottantes, ce qui permettra d’améliorer encore l’énergie marine, ce qui aidera à réaliser le développement de l’énergie.

L’énergie sortira du parc marin de Saint-Nazire à la mi-mai, et le Commissariat général l’attend fin 2022, 30 ans après l’ouverture du premier parc au Danemark. Malgré les 2 800 km de côtes françaises, le pays est loin derrière la Grande-Bretagne, la Scandinavie et l’Allemagne.

La France a décidé de lancer son projet de parc éolien en 2009, créant les quatre premiers parcs pour ce type d’investissement. Cependant, après leur installation, aucun d’entre eux n’est apparu, et leur pêche a été saisie en raison de nombreuses plaintes de résidents et de pêcheurs. Seulement maintenant, après que les plaintes ont été résolues, les travaux ont commencé sur Fecomb, Corsula-sur-Mer et Saint-Briouk.

– Cela aidera à faire face aux préoccupations telles que l’impact sur le paysage du parc. Nous verrons également si les pêcheurs locaux peuvent continuer leur activité – déclare Jean-Louis Paul, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER) sur L’Express.

Stratégie de faibles émissions

Un argument fort de cette industrie est que les prix d’installation sont en forte baisse depuis 3-4 ans. A 60 euros par MWh (connexion comprise), le prix de l’éolien en mer est devenu compétitif.

– 50 GW, c’est beaucoup. Cependant, si nous voulons mettre en œuvre le plan, nous devons le planifier correctement afin que tous les utilisateurs marins, y compris les pêcheurs et autres, puissent continuer – commente Jean-Louis Paul, président.