Bon nombre des réfugiés interrogés par les journalistes britanniques étaient des Kurdes. Ils ont reconnu leur entrée dans l’UE via la frontière polono-biélorusse

C’est plus du double de l’année dernière, qui reste une année record

Les journalistes de Sky News se sont rendus à la plage près de la petite ville d’Amblues près de Calais, où ils pouvaient à peine croire ce qu’ils ont vu. Dans l’après-midi, plusieurs ou plusieurs dizaines de colons ont transporté de grands pontons à travers la plage, puis ils sont descendus dans la Manche sans aucune entrave, et l’eau s’est déversée presque sur les côtés jusqu’à ce qu’ils soient chargés.

“Oubliez les règles simples du complot – c’est aussi embarrassant et évident que vous pouvez l’imaginer. Aussi, huit policiers français l’ont vu à une distance d’une centaine de mètres et n’ont fait aucune tentative pour s’en mêler” – décrivent-ils dans un communiqué publié par le Portail Sky News.

La police française surveille

Les journalistes de Sky News ont demandé aux responsables pourquoi ils n’avaient pris aucune mesure, ce à quoi l’un d’eux a répondu : “Nous étions 80 personnes et huit personnes”. Mais la police avait des radios, des fusils, des grenades lacrymogènes, des matraques, des menottes et des vêtements de protection. Des journalistes ont rapporté que pendant qu’ils parlaient à la police, un officier au sommet de la falaise a crié aux autres : « Un autre bateau… un autre.

L’échange du bateau, qu’ils ont vu en personne et a également été vu par la police, a mis environ huit minutes à se rendre à la plage, et il n’était pas géré par les colons, mais était en fait arrêté de temps en temps. . Malgré cela, la police française n’a pas bougé de sa place.

Ils sont entrés dans l’UE par la frontière polonaise

Les journalistes ont également essayé de parler aux sans-papiers dans le premier ponton, mais ont attendu le suivant, bien que la plupart d’entre eux n’aient rien dit ou exprimé leur nationalité de la meilleure façon – dans ce cas, il s’agissait de Kurdes irakiens.

Cependant, il a déclaré être arrivé dans l’UE via la frontière biélorusse-polonaise, puis sur la côte française de la Manche via la Pologne et l’Allemagne. Il a également révélé qu’il avait payé 2000 2000 (environ 11 000 ) pour être transféré en Grande-Bretagne.

Depuis sa création, plus de 17 000 personnes ont voyagé en Grande-Bretagne via la Manche – la plupart en pontons et petits bateaux instables -. Pour les immigrés, c’est deux fois plus que l’an dernier, qui reste une année record.

Le gouvernement britannique a accusé à plusieurs reprises les autorités parisiennes de ne pas prendre les mesures adéquates pour détenir les immigrés. Les chefs d’accusation impliqués, des patrouilleurs français, voyaient encore des bateaux avec des immigrants dans les eaux françaises, les amenant en mer, rendant ainsi la Grande-Bretagne responsable de leur sort.